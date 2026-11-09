بدء إنشاء كليات جامعة حلب في مدينة الباب

حلب -سانا
بدأت اليوم الإثنين، الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع كليات جامعة حلب في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، على أرض وقفية مساحتها 200 دونم، بعد استكمال الدراسات والمخططات الهندسية الخاصة بالبنية التحتية، بهدف توفير التعليم الجامعي للطلاب وتخفيف أعباء التنقل والإقامة عنهم.
وأوضح مسؤول منطقة الباب حسين الشهابي في تصريح لـ سانا، أن انطلاق الأعمال جاء بعد إنجاز الدراسات الطبوغرافية ومخططات البنية التحتية، وإسقاط المخططات الهندسية على أرض المشروع، مبيناً أن المرحلة الحالية تشمل فتح الطرق وتجهيز البنية التحتية، للتمهيد لاستكمال الأعمال الإنشائية، مع توقع وصول آليات إضافية للمشاركة في التنفيذ.
وأشار الشهابي إلى أن المشروع يتضمن أيضاً 124 وحدة سكنية، وفق أحدث المعايير، مؤكداً أن إنشاء الكليات في المدينة سيخفف عن الطلاب عناء التنقل إلى محافظات أخرى، ويحد من الأعباء المادية التي تتحملها أسرهم لتأمين المواصلات والإقامة خلال الدراسة الجامعية.
ثلاث كليات جامعية
بيّن رئيس شعبة أوقاف الباب حسن قدور العبيد في تصريح مماثل، أن المشروع يقام على أرض وقفية في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة، ويضم ثلاث كليات تابعة لجامعة حلب، الهندسة الزراعية الثانية والطب البيطري والعلوم الثانية، إلى جانب مدرسة ومسجد ومركز تجاري ووحدات سكنية.
وأوضح العبيد أن المشروع يجسد دور الأوقاف في الإسهام بالتنمية والتعليم، إلى جانب دورها الديني، بما يتيح إقامة منشآت تعليمية وخدمية ضمن المشروع.
من جهته، لفت المواطن مصطفى ربيع مصلاوي، إلى أن افتتاح كليات جامعية في مدينة الباب سيخفف الأعباء عن الطلاب وأسرهم، ولا سيما تكاليف المواصلات والإقامة في مدينة حلب، مشيراً إلى أن بعض الأسر تواجه صعوبات مادية تحول دون تمكن أبنائها من متابعة دراستهم الجامعية خارج المدينة.
وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت المرسوم رقم 211 لعام 2026، القاضي بإحداث ثلاث كليات تابعة لجامعة حلب في مدينة الباب، هي الهندسة الزراعية الثانية والعلوم الثانية (قسم الرياضيات) والطب البيطري، وذلك بعد وضع حجر الأساس للمشروع في منطقة جبل عقيل في تموز الماضي.