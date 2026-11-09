بدء إنشاء كليات جامعة حلب في مدينة الباب

حلب -سانا

بدأت اليوم الإثنين، الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع كليات جامعة حلب ‏في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، على أرض وقفية مساحتها 200 دونم، بعد ‏استكمال الدراسات والمخططات الهندسية الخاصة بالبنية التحتية، بهدف توفير التعليم ‏الجامعي للطلاب وتخفيف أعباء التنقل والإقامة عنهم.‏

وأوضح مسؤول منطقة الباب حسين الشهابي في تصريح لـ سانا، أن انطلاق الأعمال ‏جاء بعد إنجاز الدراسات الطبوغرافية ومخططات البنية التحتية، وإسقاط المخططات ‏الهندسية على أرض المشروع، مبيناً أن المرحلة الحالية تشمل فتح الطرق وتجهيز ‏البنية التحتية، للتمهيد لاستكمال الأعمال الإنشائية، مع توقع وصول آليات إضافية ‏للمشاركة في التنفيذ.‏

وأشار الشهابي إلى أن المشروع يتضمن أيضاً 124 وحدة سكنية، وفق أحدث ‏المعايير، مؤكداً أن إنشاء الكليات في المدينة سيخفف عن الطلاب عناء التنقل إلى ‏محافظات أخرى، ويحد من الأعباء المادية التي تتحملها أسرهم لتأمين المواصلات ‏والإقامة خلال الدراسة الجامعية.‏

ثلاث كليات جامعية

بيّن رئيس شعبة أوقاف الباب حسن قدور العبيد في تصريح مماثل، أن المشروع يقام ‏على أرض وقفية في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة، ويضم ثلاث كليات تابعة ‏لجامعة حلب، الهندسة الزراعية الثانية والطب البيطري والعلوم الثانية، إلى جانب ‏مدرسة ومسجد ومركز تجاري ووحدات سكنية.‏

وأوضح العبيد أن المشروع يجسد دور الأوقاف في الإسهام بالتنمية والتعليم، إلى جانب ‏دورها الديني، بما يتيح إقامة منشآت تعليمية وخدمية ضمن المشروع.‏

من جهته، لفت المواطن مصطفى ربيع مصلاوي، إلى أن افتتاح كليات جامعية في مدينة ‏الباب سيخفف الأعباء عن الطلاب وأسرهم، ولا سيما تكاليف المواصلات والإقامة في ‏مدينة حلب، مشيراً إلى أن بعض الأسر تواجه صعوبات مادية تحول دون تمكن ‏أبنائها من متابعة دراستهم الجامعية خارج المدينة.‏

وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت المرسوم رقم 211 لعام 2026، القاضي بإحداث ‏ثلاث كليات تابعة لجامعة حلب في مدينة الباب، هي الهندسة الزراعية الثانية والعلوم ‏الثانية (قسم الرياضيات) والطب البيطري، وذلك بعد وضع حجر الأساس للمشروع في ‏منطقة جبل عقيل في تموز الماضي.‏