تفعيل خدمة التبليغ القضائي الإلكتروني في طرطوس لتسريع ‌‏الإجراءات وتخفيف الأعباء ‏

طرطوس-سانا
فعّلت محكمة طرطوس خدمة التبليغ القضائي الإلكتروني، في إطار تعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير آليات العمل القضائي، ما يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية، وتسهيل وصول المذكرات والتبليغات إلى المواطنين، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المراجعين والمحامين والعاملين في القطاع القضائي.
نظام التبليغ الالكتروني
وأوضحت رئيسة دائرة التكنولوجيا والتحول الرقمي في عدلية طرطوس المهندسة هديل الشيخ، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أنه تم تزويد المحضرين في العدلية بأجهزة حاسوب محمولة (لابتوبات) وأجهزة مسح ضوئي (سكانر)، للعمل على نظام التبليغ الإلكتروني، بالتوازي مع تدريب الكوادر المعنية على استخدام النظام وآلية العمل عليه.
وبيّنت الشيخ أن آلية التبليغ تقوم على إدخال البيانات الشخصية للمطلوب تبليغه عبر التطبيق الإلكتروني، ثم إرسال رسالة نصية (SMS) إلى رقم هاتفه تتضمن رابطاً إلكترونياً يتيح له الاطلاع على التبليغ، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تشكل جزءاً مهماً من مسار التحول الرقمي الذي تعمل وزارة العدل على تحقيقه في المؤسسات القضائية.
تسريع الإجراءات القضائية وتخفيف الأعباء
من جهته، لفت رئيس دائرة المحضرين في عدلية طرطوس ربيع عباس إلى أن المذكرات الواردة من المحاكم تُستلم وتُمسح ضوئياً، ثم تُرسل إلى الأشخاص المطلوب تبليغهم عبر رسائل نصية مدعومة بشعار وزارة العدل، وتتضمن اسم الشخص ورقم هاتفه ورقم الدعوى والمحكمة الصادرة عنها المذكرة.
وأشار عباس إلى أنه في حال وصول الرسالة وفتح الرابط من الشخص المعني، يُدوّن على ظهر المذكرة أنه تم التبليغ إلكترونياً مع تحديد التاريخ، أما في حال فشل إرسال الرسالة، فيُنتظر مدة 24 ساعة، ثم يُثبت تعذر التبليغ إلكترونياً، تمهيداً لاستكمال الإجراءات وفق الأصول المعتمدة.
ولفت عباس إلى أن هذه الخدمة تسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمحامين والمحضرين، والحد من حالات التهرب أو التأخر في استلام التبليغات، مؤكداً أنها لاقت استحساناً لدى المواطنين والمحامين لما توفره من وقت وجهد وتكاليف.
بدوره، رأى المحامي يوسف ونوس أن التبليغ الإلكتروني خطوة إيجابية ومهمة لما يحققه من سرعة في الإجراءات القضائية، وتوفير للجهد والتكاليف على المحضرين والمواطنين، فضلاً عن دوره في تسريع حسم الدعاوى والحد من التأخير والتهرب من التبليغات.
وتندرج خدمة التبليغ القضائي الإلكتروني ضمن جهود وزارة العدل السورية لتطوير العمل القضائي ومواكبة التحول الرقمي، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.