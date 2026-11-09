تفعيل خدمة التبليغ القضائي الإلكتروني في طرطوس لتسريع ‌‏الإجراءات وتخفيف الأعباء ‏

طرطوس-سانا‏

فعّلت محكمة طرطوس خدمة التبليغ القضائي الإلكتروني، في ‌‏إطار تعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير آليات العمل ‌‏القضائي، ما يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية، وتسهيل ‌‏وصول المذكرات والتبليغات إلى المواطنين، وتخفيف الأعباء ‌‏الإدارية والمالية عن المراجعين والمحامين والعاملين في ‏القطاع ‏القضائي.‏

نظام التبليغ الالكتروني

وأوضحت رئيسة دائرة التكنولوجيا والتحول الرقمي في ‏عدلية ‏طرطوس المهندسة هديل الشيخ، في تصريح لـ سانا ‏اليوم ‏الإثنين، أنه تم تزويد المحضرين في العدلية بأجهزة ‏حاسوب ‏محمولة (لابتوبات) وأجهزة مسح ضوئي (سكانر)، ‏للعمل على ‏نظام التبليغ الإلكتروني، بالتوازي مع تدريب ‏الكوادر المعنية ‏على استخدام النظام وآلية العمل عليه.‏

‏ ‏‏ ‏وبيّنت الشيخ أن آلية التبليغ تقوم على إدخال البيانات ‏الشخصية ‏للمطلوب تبليغه عبر التطبيق الإلكتروني، ثم إرسال ‏رسالة ‏نصية (‏SMS‏) إلى رقم هاتفه تتضمن رابطاً إلكترونياً ‏يتيح له ‏الاطلاع على التبليغ، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تشكل ‏جزءاً ‏مهماً من مسار التحول الرقمي الذي تعمل وزارة العدل ‏على ‏تحقيقه في المؤسسات القضائية.‏



تسريع الإجراءات القضائية وتخفيف الأعباء

من جهته، لفت رئيس دائرة المحضرين في عدلية طرطوس ‌‏ربيع عباس إلى أن المذكرات الواردة من المحاكم تُستلم ‏وتُمسح ‏ضوئياً، ثم تُرسل إلى الأشخاص المطلوب تبليغهم ‏عبر رسائل ‏نصية مدعومة بشعار وزارة العدل، وتتضمن اسم ‏الشخص ‏ورقم هاتفه ورقم الدعوى والمحكمة الصادرة عنها ‏المذكرة.‏

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وأشار عباس إلى أنه في حال وصول الرسالة وفتح الرابط ‏من ‏الشخص المعني، يُدوّن على ظهر المذكرة أنه تم ‏التبليغ إلكترونياً ‏مع تحديد التاريخ، أما في حال فشل إرسال ‏الرسالة، فيُنتظر مدة ‌‏24 ساعة، ثم يُثبت تعذر التبليغ ‏إلكترونياً، تمهيداً لاستكمال ‏الإجراءات وفق الأصول ‏المعتمدة.‏

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ولفت عباس إلى أن هذه الخدمة تسهم في تسريع الإجراءات ‌‏القضائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمحامين ‌‏والمحضرين، والحد من حالات التهرب أو التأخر في استلام ‌‏التبليغات، مؤكداً أنها لاقت استحساناً لدى المواطنين ‏والمحامين ‏لما توفره من وقت وجهد وتكاليف.‏

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بدوره، رأى المحامي يوسف ونوس أن التبليغ الإلكتروني ‏خطوة ‏إيجابية ومهمة لما يحققه من سرعة في الإجراءات ‏القضائية، ‏وتوفير للجهد والتكاليف على المحضرين ‏والمواطنين، فضلاً ‏عن دوره في تسريع حسم الدعاوى والحد ‏من التأخير والتهرب ‏من التبليغات.‏

وتندرج خدمة التبليغ القضائي الإلكتروني ضمن جهود وزارة ‌‏العدل السورية لتطوير العمل القضائي ومواكبة التحول ‏الرقمي، ‏ما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل الخدمات ‏المقدمة ‏للمواطنين.‏