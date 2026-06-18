إعادة تأهيل مبنى حكومي في تلدو بريف حمص لتخصيصه كمجمع قضائي

حمص-سانا

أنهت إدارة منطقة تلدو بريف حمص الغربي بالتعاون مع الأهالي، أعمال إعادة تأهيل مبنى حكومي متضرر يعود لمديرية الأوقاف في تلدو، تمهيداً لتسليمه إلى وزارة العدل للنظر في إعادة إحداث محكمة صلح أو إنشاء مجمع قضائي متكامل يخدم تلدو والقرى المجاورة.



وجاءت هذه المبادرة بعد نقل محكمة الصلح سابقاً من مدينة تلدو إلى مدينة حمص، نتيجة عدم توفر مبنى مؤهل لاستيعابها، ما أدى إلى صعوبات متزايدة واجهها الأهالي في إنجاز معاملاتهم القضائية، نتيجة بعد المسافة وتكاليف التنقل والازدحام في مركز المدينة.



وأوضح بلال القاسم من مكتب الدعم اللوجستي في إدارة منطقة تلدو في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن أعمال الترميم نفذت بالتعاون بين الإدارة والأهالي وبتمويل من تبرعات المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن العمل بدأ قبل نحو شهر وشمل تأهيل ثماني غرف وتجهيزها بالخدمات الأساسية من كهرباء وصرف صحي وملحقات خدمية، إضافة إلى تجهيز مرفقات إدارية.



وأضاف القاسم: إن المبنى الذي تم ترميمه هو منشأة حكومية، وكان قد تعرض للتدمير من قبل النظام البائد، مؤكداً أن الخطوة الحالية تأتي في إطار مبادرة محلية تهدف إلى تسليمه لوزارة العدل لاتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة تفعيل محكمة الصلح أو اعتماد الموقع كمجمع قضائي يخدم كامل المنطقة.



من جهته أشار المهندس يزن فاضل من قرية مريمين إلى أن غياب المحكمة في تلدو خلال الفترة الماضية تسبب بأعباء إضافية على المواطنين، سواء من حيث تكاليف التنقل أو طول مدة إنجاز المعاملات في مدينة حمص، معرباً عن أمله بأن يسهم تجهيز المبنى الجديد في تخفيف هذه المعاناة، وتحسين الوصول إلى الخدمات العدلية.



بدوره أكد ماجد شنو من سكان منطقة تلدو أن إعادة تأهيل المبنى تمثل خطوة إيجابية طال انتظارها، معرباً عن أمله بأن يتم تطويره مستقبلاً ليكون مجمعاً قضائياً متكاملاً، يخدم مختلف الاحتياجات القانونية للأهالي في المنطقة، وليس فقط محكمة صلح.



وتسهم إعادة تأهيل هذا المبنى وتجهيزه لاستقبال الخدمات القضائية في تخفيف أعباء التنقل وتسهيل إنجاز معاملات أهالي المنطقة، وتحسين واقع الخدمات العدلية، وتعزيز سرعة وفعالية الإجراءات القانونية في المنطقة.