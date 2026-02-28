تقديم 1000 وجبة إفطار يومياً للأسر الأشد احتياجاً في أحياء دير الزور المتضررة

مؤسسة مياه دير الزور تطلق مشروعاً لإعادة تأهيل واستبدال شبكات المياه
أزمة مرورية خانقة في شوارع مدينة حلب مع تزايد أعداد المركبات
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تنهي تجهيز جناحها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
مد قميص إسفلتي على طريق إدلب – معرة مصرين
وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار: سوريا الجديدة هي المنتجة التي تعيد تشك
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى