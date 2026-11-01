الأحد 1 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد
بحث
بحث
sana-logo-mobile

جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

2N4A5963 جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد
جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد، والدليل الإرشادي لإدارة المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري-دمشق-سانا

دمشق-سانا

‏أطلقت جامعة دمشق، اليوم الأحد، موقعها الإلكتروني الجديد، والدليل الإرشادي لإدارة المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، بتصميم وتطوير من شركة «كاني تيك» السورية للتكنولوجيا والمعلومات، وذلك على مدرج الجامعة بدمشق، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية الدكتور أحمد زيدان.
 
وأوضح زيدان في تصريح لـ سانا، أن إطلاق موقع جامعة دمشق يمثل خطوة على طريق التحول الرقمي في سوريا عموماً، وفي الجامعة خصوصاً، مبيناً أن الموقع يسهل وصول الطلبة إلى المعلومات والخدمات.

أحمد موفق زيدان جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

وقال زيدان: “ينبغي لكل طالب وطالبة أن يستشعر أن هذا الموقع ملك له، وبالتالي فإن التفاعل معه يرفع سوية الجامعة ومستواها، ويعرّف بها على المستويين العالمي والعربي”، مؤكداً أن مستوى الجامعة العلمي ينعكس من خلال تفاعل طلبتها مع الموقع، سواء بالمشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو بالإعجابات والردود.

إنجاز العمليات رقمياً

من جانبه، أكد رئيس الجامعة الدكتور مصطفى صائم الدهر في تصريح مماثل، أن الجامعة تطمح إلى إنجاز جميع العمليات رقمياً، بدءاً من تسجيل الطالب وحصوله على نتائجه، وصولاً إلى طلب وثائقه، لافتاً إلى أن ذلك يجري تدريجياً من خلال تطبيق «جامعتي»، الذي طُبّق على المفاضلة وتسجيل طلاب السنة الأولى، على أن يتوسع العام القادم ليشمل السنتين الأولى والثانية.

مصطفى صائم الدهر جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

وأشار صائم الدهر إلى أن الموقع الجديد سيرتبط بالخدمات الإلكترونية لتقديم تسهيلات كبيرة، لافتاً إلى أنه يتضمن ميزة التحقق من المصدقات، إذ يمكن لأي جهة مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) للتأكد من صحة أي وثيقة صادرة عن الجامعة، والاطلاع على صورة مطابقة لها عبر الموقع، ما يسهل على الطلاب والخريجين إثبات صحة وثائقهم من أي مكان.

  خدمات الموقع الجديد

رامي العلاف جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

بدوره، بيّن مدير الشركة المطوّرة للموقع رامي العلاف في تصريح لـ سانا، أن الموقع الجديد يتيح للطلاب الاستفادة من مجموعة من الخدمات، أبرزها استخراج وثائق التخرج، والبحث عن الكليات والبرامج الدراسية، مشيراً إلى أن العمل على تطويره ركز على معالجة المشكلات التي كانت موجودة في الموقع السابق، ولا سيما ما يتعلق بالتصميم وتنظيم المعلومات وطريقة عرضها وسهولة الوصول إليها، مع التطلع إلى إضافة خدمات إلكترونية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وشركة «كاني تيك» شركة سورية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وتصميم وتطوير مواقع الويب، ونقلت نشاطها إلى القاهرة خلال سنوات الثورة، ثم عادت لتقديم خدماتها، وتعمل على توفير حلول رقمية تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لمساعدة الأفراد والشركات على بناء حضور رقمي مميز.

2N4A5863 scaled جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد
2N4A5868 scaled جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد
2N4A5875 scaled جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد
2N4A5919 scaled جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد
2N4A5938 scaled جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد
2N4A5984 scaled جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد
2N4A6042 scaled جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد
2N4A6079 scaled جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد
2N4A6085 scaled جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد
التربية والتعليم تحدد ساعات الدوام اليومي بالمدارس خلال شهر رمضان ‏المبارك ‏
أبرز انطباعات المشاركين في الجلسة الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بإدلب
طرطوس تحتفي بالموسيقا والتراث مع كورال أرجوان
إصابة 8 أشخاص نتيجة حادث سير غربي منبج بريف حلب  ‏
الخشاف يحافظ على حضوره كأحد أبرز المشروبات التقليدية في دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك