جامعة دمشق تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

دمشق-سانا

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‏أطلقت جامعة دمشق، اليوم الأحد، موقعها الإلكتروني الجديد، والدليل الإرشادي لإدارة المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، بتصميم وتطوير من شركة «كاني تيك» السورية للتكنولوجيا والمعلومات، وذلك على مدرج الجامعة بدمشق، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية الدكتور أحمد زيدان.



وأوضح زيدان في تصريح لـ سانا، أن إطلاق موقع جامعة دمشق يمثل خطوة على طريق التحول الرقمي في سوريا عموماً، وفي الجامعة خصوصاً، مبيناً أن الموقع يسهل وصول الطلبة إلى المعلومات والخدمات.

وقال زيدان: “ينبغي لكل طالب وطالبة أن يستشعر أن هذا الموقع ملك له، وبالتالي فإن التفاعل معه يرفع سوية الجامعة ومستواها، ويعرّف بها على المستويين العالمي والعربي”، مؤكداً أن مستوى الجامعة العلمي ينعكس من خلال تفاعل طلبتها مع الموقع، سواء بالمشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو بالإعجابات والردود.

إنجاز العمليات رقمياً

من جانبه، أكد رئيس الجامعة الدكتور مصطفى صائم الدهر في تصريح مماثل، أن الجامعة تطمح إلى إنجاز جميع العمليات رقمياً، بدءاً من تسجيل الطالب وحصوله على نتائجه، وصولاً إلى طلب وثائقه، لافتاً إلى أن ذلك يجري تدريجياً من خلال تطبيق «جامعتي»، الذي طُبّق على المفاضلة وتسجيل طلاب السنة الأولى، على أن يتوسع العام القادم ليشمل السنتين الأولى والثانية.

وأشار صائم الدهر إلى أن الموقع الجديد سيرتبط بالخدمات الإلكترونية لتقديم تسهيلات كبيرة، لافتاً إلى أنه يتضمن ميزة التحقق من المصدقات، إذ يمكن لأي جهة مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) للتأكد من صحة أي وثيقة صادرة عن الجامعة، والاطلاع على صورة مطابقة لها عبر الموقع، ما يسهل على الطلاب والخريجين إثبات صحة وثائقهم من أي مكان.

خدمات الموقع الجديد

بدوره، بيّن مدير الشركة المطوّرة للموقع رامي العلاف في تصريح لـ سانا، أن الموقع الجديد يتيح للطلاب الاستفادة من مجموعة من الخدمات، أبرزها استخراج وثائق التخرج، والبحث عن الكليات والبرامج الدراسية، مشيراً إلى أن العمل على تطويره ركز على معالجة المشكلات التي كانت موجودة في الموقع السابق، ولا سيما ما يتعلق بالتصميم وتنظيم المعلومات وطريقة عرضها وسهولة الوصول إليها، مع التطلع إلى إضافة خدمات إلكترونية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وشركة «كاني تيك» شركة سورية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وتصميم وتطوير مواقع الويب، ونقلت نشاطها إلى القاهرة خلال سنوات الثورة، ثم عادت لتقديم خدماتها، وتعمل على توفير حلول رقمية تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لمساعدة الأفراد والشركات على بناء حضور رقمي مميز.