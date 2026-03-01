نقص الكوادر والأدوية في مشفى عين عيسى بريف الرقة الشمالي يزيد من معاناة الأهالي

الاطلاع على واقع المراكز الصحية في منطقة طفس بريف درعا لرفع مستوى الخدمات الصحية
مخيمات خربة الجوز في ريف إدلب.. واقع معيشي صعب للأهالي وأمنيات بالعودة
مديرية الموارد المائية في اللاذقية تقوم بتعزيل مجاري السواقي والأنهار في منطقتي ربيعة ومشقيتا
معاناة الأهالي في جبل التركمان بريف اللاذقية من انقطاع الكهرباء المستمر
لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة في دائرتين بالرقة
