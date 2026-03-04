حملة لإحصاء عدادات الكهرباء وضبط التجاوزات في الرقة لإعادة تنظيم الشبكة

كلمة وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في المنتدى الدولي “صفر نفايات” بإسطنبول
إجراء عمليات جراحية لتوسيع الصمامات بالبالون لثلاثة يافعين لأول مرة في حلب
معرض دمشق الدولي للكتاب في يومه الثاني
طفل من بلدة معرة مصرين بريف إدلب يتوج بطلاً للجمهورية في رياضة الكيك بوكسينغ
جسور ثقافية جديدة ترسمها الروايات المترجمة في معرض دمشق الدولي للكتاب
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى