طلاب إدلب الناجحين في الثانوية العامة يتحدثون عن مشاركتهم في ملتقى “وجهتك الأكاديمية”
مسرح الطفل في مهرجان ربيع حماة فضاء يجمع بين المتعة والتعلم
القمة الأكاديمية السورية للابتكار والتعليم والبحث (سفير 2025) تبدأ أعمالها جامعة دمشق
زراعة إدلب تنظم يوماً حقلياً حول أصناف القطن المحلية المتعمدة
إرشادات في ملتقى “وجهتك الأكاديمية” تساعد طلاب حماة على اختيار التخصص الجامعي
إحياء ذكرى الشاعر الراحل نادر شلاش في بلدة كفرنبودة بحضور وزير الثقافة ومحافظ حماة
جولة رقابية لمدير المشافي الخاصة في وزارة الصحة على أحد المشافي الخاصة بدمشق
طموحات طلاب الثانوية في حمص وخارطة التخصصات الجامعية
Sign in to your account
تذكرني