زراعة دمشق وريفها ومنظمة أمل تبحثان نتائج مشروع دعم ‏الأشجار المثمرة في دوما بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

بحث مدير زراعة دمشق وريفها زيد أبو عساف مع ممثلي ‏منظمة “أمل للإغاثة والتنمية” اليوم الإثنين، نتائج مشروع ‏دعم سلاسل قيمة الأشجار المثمرة في منطقة دوما بريف ‏دمشق، ومراجعة مخرجاته ومناقشة آليات استدامة أثره في ‏دعم القطاع الزراعي والاقتصاد الريفي‎.‎

وتناول الجانبان خلال اجتماع تقييمي عقد في مبنى المديرية ‏بريف دمشق، بمناسبة اختتام المشروع، التحديات التي رافقت ‏تنفيذه، ولا سيما ما يتعلق بتشغيل المشتل المتخصص، وتوزيع ‏شبكات الري الحديثة والمدخلات الزراعية‎.‎

كما ناقشا تنفيذ البرامج التدريبية، ودعم ورشة التصنيع ‏الغذائي النسائية، وإقامة معارض لتسويق المنتجات، إلى ‏جانب طرح العديد من الحلول العملية الكفيلة بتعزيز كفاءة ‏المشاريع التنموية الزراعية المستقبلية وتجاوز العقبات‎.‎

وأكد أبو عساف خلال الاجتماع أهمية الشراكة بين المؤسسات ‏الحكومية والمنظمات التنموية في دعم القطاع الزراعي، ‏وتعزيز استقرار المزارعين وتطوير المشاريع الإنتاجية، بما ‏يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي للأسر الريفية وتحقيق ‏التنمية الزراعية المستدامة‎.‎

وكان الاجتماع التنسيقي الذي عقده مدير زراعة دمشق وريفها ‏زيد أبو عساف في الـ 31 من آذار الماضي مع ممثلي منظمة ‏أمل للإغاثة والتنمية” ركز على مناقشة آليات تنفيذ مشروع ‏دعم سلاسل قيمة الأشجار المثمرة في منطقة دوما بريف ‏دمشق، بما يسهم في تعزيز القطاع الزراعي ودعم الاقتصاد ‏الريفي‎.‎

وتهدف منظمة “أمل للإغاثة والتنمية” إلى تقديم المساعدة ‏والخدمات المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز قدرتهم ‏على الصمود، والدفاع عن حقوقهم الأساسية، فضلاً عن توفير ‏برامج التعافي للمجتمعات‎.‎