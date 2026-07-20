زراعة دمشق وريفها ومنظمة أمل تبحثان نتائج مشروع دعم ‏الأشجار المثمرة في دوما بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
وتناول الجانبان خلال اجتماع تقييمي عقد في مبنى المديرية بريف دمشق، بمناسبة اختتام المشروع، التحديات التي رافقت تنفيذه، ولا سيما ما يتعلق بتشغيل المشتل المتخصص، وتوزيع شبكات الري الحديثة والمدخلات الزراعية.
كما ناقشا تنفيذ البرامج التدريبية، ودعم ورشة التصنيع الغذائي النسائية، وإقامة معارض لتسويق المنتجات، إلى جانب طرح العديد من الحلول العملية الكفيلة بتعزيز كفاءة المشاريع التنموية الزراعية المستقبلية وتجاوز العقبات.
وأكد أبو عساف خلال الاجتماع أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات التنموية في دعم القطاع الزراعي، وتعزيز استقرار المزارعين وتطوير المشاريع الإنتاجية، بما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي للأسر الريفية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وكان الاجتماع التنسيقي الذي عقده مدير زراعة دمشق وريفها زيد أبو عساف في الـ 31 من آذار الماضي مع ممثلي منظمة أمل للإغاثة والتنمية” ركز على مناقشة آليات تنفيذ مشروع دعم سلاسل قيمة الأشجار المثمرة في منطقة دوما بريف دمشق، بما يسهم في تعزيز القطاع الزراعي ودعم الاقتصاد الريفي.
وتهدف منظمة “أمل للإغاثة والتنمية” إلى تقديم المساعدة والخدمات المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز قدرتهم على الصمود، والدفاع عن حقوقهم الأساسية، فضلاً عن توفير برامج التعافي للمجتمعات.