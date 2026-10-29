الجمعة 30 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الطبقة بريف الرقة تستجيب لنحو 50 بلاغاً جراء السيول
بحث
بحث
sana-logo-mobile

مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الطبقة بريف الرقة تستجيب لنحو 50 بلاغاً جراء السيول

وقفة احتجاجية في حمص رفضاً للتوغلات الإسرائيلية وتضامناً مع أهالي القنيطرة ودرعا
الزكاة فريضة شرعية وأداة تنموية.. محور ورشة حوارية في حماة
نماذج مطرزة ومزخرفة من المصحف الشريف تجذب أنظار زوار معرض الكتاب
مشاهد لأجواء المطر في مدينة طرطوس اليوم
الجيش العربي السوري ينقل عناصر تنظيم قسد من سجن الأقطان في الرقة إلى عين العرب شرق حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى