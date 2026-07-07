وزارة الصحة: الاتفاقيات الموقعة مع ‏”إكسبرتيز” الفرنسية تدعم البنية ‌‏التحتية وتطّور القدرات

دمشق-سانا
أوضح مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة زهير قراط، أن اتفاقيات التعاون الموقعة مع منظمة “إكسبرتيز فرانس” الفرنسية، تدعم البنية التحتية الصحية، وتطّور قدرات الكوادر الطبية، وتسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، ومواكبة أحدث الخبرات والمعايير الدولية.
وقال قراط في تصريح لـ”سانا”: إن الاتفاقيات الموقعة تعزز التعاون السوري الفرنسي في مجال تطوير القطاع الصحي، من خلال تنفيذ برامج مشتركة تسهم في دعم القطاع الصحي، إضافة إلى ترميم البنية التحتية للمنشآت الصحية التي تضررت خلال سنوات الثورة بسبب النظام البائد.
وأشار قراط إلى أن هذا التعاون من المتوقع أن يترك أثراً إيجابياً على تطوير قطاع الصحة في سوريا، كما سيسهم في تنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، ودعم بناء نظام صحي متوازن يضمن تقديم الخدمات الصحية بصورة عادلة لجميع المواطنين.
ولفت إلى أن الاتفاقيات ستتيح الاستفادة من الخبرات الفرنسية في المجالات الصحية المختلفة، إلى جانب الاستفادة من خبرات الأطباء والكوادر الطبية السورية الموجودة في فرنسا، سواء من خلال عودتهم إلى سوريا للمساهمة في نقل المعرفة وتوطين الخبرات، أو عبر تنظيم زيارات متبادلة تسهم في دعم القطاع الصحي.
وبين قراط أن التعاون يشمل أيضاً إرسال وإيفاد طلاب سوريين من مختلف الاختصاصات الصحية إلى فرنسا، بهدف تطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم، والاطلاع على أحدث المستجدات والتقنيات في المجال الطبي، بما يسهم في دعم عملية تطوير القطاع الصحي في سوريا، وفق أحدث المعايير والخبرات الدولية.
ووقعت سوريا وفرنسا اليوم إعلان نوايا ومذكرات تفاهم واتفاقات في ختام اجتماع طاولة مستديرة في قصر الشعب بدمشق، لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين بحضور الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون.