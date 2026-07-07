وزارة الصحة: الاتفاقيات الموقعة مع ‏”إكسبرتيز” الفرنسية تدعم البنية ‌‏التحتية وتطّور القدرات

دمشق-سانا

‏ ‏

أوضح مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة زهير قراط،‏ أن اتفاقيات ‌‏التعاون الموقعة مع منظمة “إكسبرتيز فرانس” الفرنسية، تدعم البنية التحتية ‌‏الصحية، وتطّور قدرات الكوادر الطبية، ‏وتسهم في تحسين جودة الخدمات ‏الصحية، ‏ومواكبة أحدث الخبرات والمعايير الدولية.‏

‏ ‏

وقال قراط في تصريح لـ”سانا”: إن الاتفاقيات الموقعة تعزز التعاون ‌‏السوري الفرنسي في مجال تطوير القطاع الصحي، من خلال تنفيذ برامج ‌‏مشتركة تسهم في دعم القطاع الصحي، إضافة إلى ترميم البنية التحتية ‌‏للمنشآت الصحية التي تضررت خلال سنوات الثورة بسبب النظام البائد.‏

‏ ‏

وأشار قراط ‏إلى أن هذا التعاون من المتوقع أن يترك أثراً إيجابياً على ‌‏تطوير قطاع الصحة في سوريا، كما سيسهم في تنمية الموارد البشرية ‌‏العاملة في القطاع الصحي، ودعم بناء نظام صحي متوازن يضمن تقديم ‌‏الخدمات الصحية بصورة عادلة لجميع المواطنين.‏

‏ ‏

ولفت إلى أن الاتفاقيات ستتيح الاستفادة من الخبرات الفرنسية في المجالات ‌‏الصحية المختلفة، إلى جانب الاستفادة من خبرات الأطباء والكوادر الطبية ‌‏السورية الموجودة في فرنسا، سواء من خلال عودتهم إلى سوريا للمساهمة ‌‏في نقل المعرفة وتوطين الخبرات، أو عبر تنظيم زيارات متبادلة تسهم في ‌‏دعم القطاع الصحي.‏

‏ ‏

وبين قراط أن التعاون يشمل أيضاً إرسال وإيفاد طلاب سوريين من مختلف ‌‏الاختصاصات الصحية إلى فرنسا، بهدف تطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم، ‌‏والاطلاع على أحدث المستجدات والتقنيات في المجال الطبي، بما يسهم في ‌‏دعم عملية تطوير القطاع الصحي في سوريا، وفق أحدث المعايير والخبرات ‌‏الدولية.‏

ووقعت سوريا وفرنسا اليوم إعلان نوايا ومذكرات تفاهم واتفاقات في ختام ‌‏اجتماع طاولة مستديرة في قصر الشعب بدمشق، لتعزيز الشراكات ‌‏الاقتصادية بين البلدين بحضور الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون.‏

‏ ‌‏ ‏