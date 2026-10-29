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مطالبات بتحسين خدمة الانترنت في ريف دمشق

ضبط 323 كفّاً من الحشيش المخدر و35 ألف حبة كبتاغون في منطقة الزبداني
الأحمد: الثلث المكمل يثري عمل المجلس بالكفاءات والخبرات ويعكس الوفاء لتضحيات السوريين
وقفة احتجاجية في ساحة المرجة رفضاً لانتهاكات ” قسد” في الجزيرة السورية
افتتاح مكتب بريد مدينة حريتان لتأمين الخدمات لأهالي المنطقة
شركات تعرض ابتكارات زراعية وتقنيات معالجة المياه في المؤتمر الدولي لقطاعات ‏الزراعة والغذاء
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