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مروحيات الجيش السوري تنقذ شخصين حاصرتهما السيول على طريق دير الزور تدمر

معرض “سيدات مبدعات” في القصير.. منصة لدعم المشاريع الصغيرة وتمكين المرأة
تركيب حاويات قمامة ذكية تحت الأرض في منطقة سراقب بريف إدلب
وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التعاون المشترك
الصحة تطلق حملة “شفاء” ‏بالتعاون مع التجمع السوري بألمانيا ‏ومنظمة الأطباء المستقلين
افتتاح أربعة مراكز صحية بريف إدلب الشرقي لتعزيز الخدمات الطبية للعائدين
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