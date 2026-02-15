دور نشر عربية تشارك لأول مرة.. جسور ثقافية جديدة نحو القارئ السوري

بحضور الرئيس الشرع.. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام وشركة المها الدولية لإنشاء مدينة “بوابة دمشق”
فعالية شعبية في قرية قصيبة بريف القنيطرة بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
“الريادة المؤسساتية في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي” في مركز تنمية الموارد بإدلب
أكثر من 55 عاماً برفقة الإزميل والقوس… مأمون الحلاق يحفظ سرّ مخرطة الخشب التراثية
مهرجان “ربيع حماة” يرسّخ ذاكرة الفرح والتراث
