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هطولات مطرية غزيرة تشهدها مدينة الرقة اليوم الأربعاء

انطلاق المؤتمر العلمي الأول لمبادرة طب الطوارئ السورية على مدرج جامعة دمشق
ترحيل الأنقاض في حي دير بعلبة بحمص ضمن خطة لتحسين الواقع الخدمي
اختتام مشاركة الوفد السوري في منتدى روما للحوار بشأن المياه
تصريح محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى حول الانفجار الذي وقع داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب
وزير السياحة يفتتح السوق الميلادية في منتجع جونادا بطرطوس
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