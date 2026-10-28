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مصر والسعودية.. تفويض برلماني لدعم المملكة

فرق الدفاع المدني السوري تعمل على فتح الطرقات في عفرين بريف حلب جراء تراكم الثلوج الكثيفة
لحظة دخول قوى الأمن الداخلي ووحدات A1 إلى مدينة دير حافر بريف حلب لضبط الأمن والاستقرار
متبرع يشتري خوذة أول شهيد في الدفاع المدني بحلب ويتبرع بالمبلغ لصالح حملة “حلب ست الكل”
الصحة السورية تشارك في أعمال الطاولة المستديرة بمدينة إسطنبول التركية
تصريح الإعلامي موسى العمر لمراسل سانا حول حملة الوفاء لإدلب
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