وصول باخرة تحمل 2000 سيارة إلى مرفأ طرطوس قادمة من كوريا الجنوبية

آراء عدد من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية المهنية في دمشق بعد تقديمهم المادة الامتحانية الأولى
بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية.. بدء تفريغ باخرة محملة بالقمح الطري في مرفأ طرطوس
جولة ميدانية لأطفال النادي البيئي على مركز الدفاع المدني بدمشق
المركز الطبي التابع لجمعية حي الأقصاب الخيرية بدمشق يتسلّم عدداً من أجهزة غسيل الكلية
كراج البولمان في القابون بدمشق يعج بالمسافرين قبل عيد الأضحى المبارك
