الخميس 29 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: افتتاح دائرة للأحوال المدنية في جيرود بريف دمشق لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين
بحث
بحث
sana-logo-mobile

افتتاح دائرة للأحوال المدنية في جيرود بريف دمشق لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين

كاميرا سانا ترصد انتظام توزيع المحروقات في محطة وقود بالضمير في ريف دمشق مع استقرار التوريدات
حين دقت الأجراس من جديد.. استعادت قرية القنية بريف إدلب طقوسها وهويتها
وزير الصحة يفتتح أول خط لإنتاج الأملاح الصيدلانية في سوريا
وزارة الدفاع تواصل أعمال تركيب الجسر الحربي العائم المؤقت في دير الزور
إطلاق خدمات جديدة ضمن مركز خدمة المواطن في مدينة دوما بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى