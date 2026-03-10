خدمة رقمية جديدة تتيح للمواطنين تقييم خدمات المكتب القنصلي في طرطوس

ورشة عمل في حماة لتبادل الآراء حول فعاليات الذكرى الأولى للتحرير
إيكاردا تطلق برنامج إعادة تأهيل القطاع الزراعي في سوريا بالتعاون مع وزارة الزراعة
إجراءات فنية جديدة في سد ميدانكي بريف حلب لضبط منسوب المياه واستثمارها
تكبيرات النصر في المسجد العمري بدرعا قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
سوريون أمام البيت الأبيض يتحدثون لمراسل سانا حول لقاء الرئيس الشرع مع ترامب
