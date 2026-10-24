الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
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مظاهرات غاضبة في المدن السورية تندد بالاعتداءات والانتهاكات المستمرة بريف درعا

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