مظاهرات غاضبة في المدن السورية تندد بالاعتداءات والانتهاكات المستمرة بريف درعا

في قلب خطط إعادة الإعمار.. سوريا تعيد بناء شرايين النقل.
تعزّز الواقع الصحي للأهالي.. خدمات صحية مجانية بمركز العيسوية بريف اللاذقية الشمالي
مصير مجهول وقلوب متعبة حكاية عدد من ذوي المعتقلين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي
وزير الطوارئ لـ سانا: إطلاق أول خريطة لتوزع الألغام في سوريا قريباً
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من تحت القصف إلى وزارة الطوارئ.. ما هي رحلة “الخوذ البيضاء”؟
وزير الطاقة يبحث في القاهرة التعاون مع «إيكاردا» في إدارة الموارد المائية
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث يزور عدداً من المراكز بدمشق ويلتقي الكوادر
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