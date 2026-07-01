كيف توزعت أسماء الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب على مناطق سوريا؟

دمشق-سانا

كشفت اللجنة العليا للانتخابات عن التوزع الجغرافي للثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب الجديد البالغ عددهم 70 عضواً والمعينين من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وفقاً للصلاحيات الدستورية.



وقال الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط، اليوم الإثنين، إن حلب حازت العدد الأكبر بـ14 عضواً تلتها الحسكة بـ 7 أعضاء و6 لدير الزور و6 حمص.

وحصلت دمشق على 5 أعضاء ومثلها لريف دمشق ومثلها لحماة، في حين حصلت اللاذقية على 4 أعضاء والرقة على 3 و2 لطرطوس.

وأوضح شموط أن المنطقة الجنوبية حصلت على 8 أعضاء، توزعت 4 لدرعا و2 للقنيطرة ومثلها للسويداء.

أسماء الثلث المكمل

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس لجنة الانتخابات محمد طه الأحمد خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الشعب بدمشق أسماء الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب وهم:

أسماء فرحان السباعي

أنس محمد العبدة

أيمن محمد الشقيري

أحمد عمر زيدان

أحمد قدور العفدل

أحمد نواف الجربا

إسراء زهير المشهور

بدر محي الدين جاموس

حسام الدين محمد زكريا ططري

حسام الدين محمد ماجد رزمة

حسن إبراهيم دغيم

حسن محمد سليم صوفان

حسين عبد الرحمن العلي

حسين محمد عساف

حمزة جاسم قبلان

حمود إبراهيم الحمود

حنان إبراهيم البلخي

خلدون جمال الأحمد

خليل دردة العبدالله

دعوة عبد الحميد الأحدب

رامي شاهر الصالح

روزينا عامر اللاذقاني

سعود فيصل النجرس

سمية مراد مراد

سميرة أيمن الوتار

سهيل حبيب الفاضل

صبح عقله البداح

عائشة محمد فهد الدبس

عبد الحميد عكيل العواك

عبد الرحمن مجحم مصطفى

كبرييل موشي كورية

لارا فتحي قديد

ليث وحيد البلعوس

مؤيد هايل القبلاوي

مادونا سهيل بشاره

ماهر عبد الوهاب علوش

محمد إبراهيم الزعبي

محمد إبراهيم حاج عثمان

محمد زياد الرباط

محمد سعيد عبد القادر الحسو

محمد علي محمد ياسين

محمد نايف بلعاص

محمد ياسر دلوان

محمد ياسر عبد الكريم الحميدي الحمد

محمد موسى الطريحة

مرفت محمد صبحي توتو

مصطفى عبد الرحمن عبدي

مصطفى يحيى عكوش

مصعب خليل شيخ جدعان الهفل

مضر وفيق حمدان

منذر أحمد سراس

مهرب محمد الحمود

ناصر محمد خير الحريري

نجوى بهجت قصاص

نوار الياس نجمة

هدى عبد الباسط أتاسي

هيثم يوسف المعسعس

وديع محمد حاج حمود

ياسر سليمان منصور

يحيى محمد عماد إبراهيم

عبد الكريم أحمد بركات

عبد المنعم محمد الناصيف

عبد الحكيم حواس بشار

عبد الله زهير الزايد

علاء حسين الموسى

عماد يعقوب برق

عمر فواز المحمد

عيسى محمد إبراهيم

فاطمة عبد اللطيف اليوسف

فاطمة محمد حيدر

ويأتي تشكيل مجلس الشعب السوري بمن فيه الثلث المكمل كآلية دستورية انتقالية نص عليها النظام الانتخابي المؤقت بهدف ضمان قدرة المجلس على العمل ضمن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مرحلة ما بعد التحرير، وهي ليست نموذجاً تشريعياً دائماً في سوريا، وإنما صيغة مرتبطة بالمرحلة الراهنة.