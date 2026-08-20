الخميس 20 أغسطس 2026 — دمشق
|
Reading: من خيمة النزوح إلى صدارة المتفوقين.. طالبة تحقق حلمها وتتخطى الصعوبات
بحث
بحث
sana-logo-mobile

من خيمة النزوح إلى صدارة المتفوقين.. طالبة تحقق حلمها وتتخطى الصعوبات

إنتاج وفير للمحاصيل الصيفية في زاكية بريف دمشق.. والفلاحون يطالبون بدعم الزراعة
“الشام خضرا.. ورح تبقى خضرا” حملة لزراعة 100 ألف شجرة بدمشق
الجيش يقوم بتوزيع مادة الخبز وبعض المستلزمات على سكان القرى في ريفي حلب الشرقي والحسكة
مراسل سانا من المركز الصحي في دير حافر بريف حلب ينقل الواقع بعد تفعيل عمل المركز
وزير الزراعة لـ سانا: الرموز الزراعية على العملة السورية الجديدة تعكس ارتباط السوريين بأرضهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى