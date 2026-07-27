أهالي دير الزور يطالبون بتحسين طريق دمشق – دير الزور بعد الحادث الأليم

حملة لتنظيف الطرقات الرئيسية في بلدة زملكا بريف دمشق بمشاركة واسعة من الأهالي
مديرية الموارد المائية في اللاذقية تقوم بتعزيل مجاري السواقي والأنهار في منطقتي ربيعة ومشقيتا
“أنوار حوران” مبادرة لإضاءة شوارع درعا بالطاقة البديلة
الرئيس الشرع يستقبل أمير دولة قطر
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط قرية عابدين بريف درعا الغربي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى