حضور سوري لافت في “بيلدكس 24” يعكس جاهزية القطاع الخاص لمرحلة الإعمار

دمشق-سانا

سجلت الشركات السورية حضوراً لافتاً في الدورة الرابعة والعشرين من معرض “بيلدكس” الدولي للبناء والتشييد المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق، حيث استعرضت منتجاتها وخدماتها في مجالات البناء والتجهيزات الهندسية والطاقة المتجددة، مؤكدة جاهزيتها للمساهمة في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار وتلبية متطلبات السوق المحلية وفق معايير حديثة.

أوضح نضال سعدة مدير إحدى الشركات المتخصصة بالتهوية والتكييف، أن الشركة عادت إلى العمل في سوريا بعد توقف منذ عام 2012، انطلاقاً من إيمانها بأهمية المشاركة في جهود إعادة الإعمار ودعم المشاريع الحيوية التي تشهدها البلاد.

وأشار إلى أن المشاركة في المعرض تشكل فرصة مهمة للاطلاع على احتياجات السوق والاتجاهات الحديثة في قطاع البناء والتجهيزات الهندسية، إضافة إلى الشركات العاملة في السوق السورية وبناء علاقات تعاون جديدة، إضافة إلى التعرف على احتياجات السوق والاتجاهات الحديثة في قطاع البناء والتجهيزات الهندسية.

ولفت إلى أن الشركة بدأت أولى خطواتها العملية من خلال المساهمة في أعمال إعادة تأهيل وتوسعة مطار دمشق الدولي، معرباً عن تطلعه إلى توسيع نطاق المشاريع التي تنفذها خلال المرحلة المقبلة.

تفاؤل بالمرحلة القادمة

من جهته، أوضح أنس السقال مدير شركة متخصصة بالمصاعد، أن الشركة تقدم خدماتها لمختلف القطاعات السكنية والتجارية والطبية، وتعتمد على تجميع منتجاتها محلياً باستخدام مكونات وتقنيات من شركات عالمية رائدة، لافتاً إلى حصولها مؤخراً على وكالات تركية من شأنها تعزيز جودة الخدمات والمنتجات المقدمة.

وبين السقال أن المعرض يوفر فرصة للتعريف بمنتجات الشركة وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، معرباً عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وما تحمله من مشاريع استثمارية وتنموية كبيرة ستسهم في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.

عرض أحدث الحلول

وفي قطاع الطاقة المتجددة، أكد عبيد الويس مدير مبيعات إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال أن المشاركة في المعرض تهدف إلى عرض أحدث الحلول والتقنيات المرتبطة بالطاقة المتجددة، إضافة إلى استقطاب شركات ومصانع عالمية للتعاون والعمل في السوق السورية.

وأوضح الويس أن هذه الجهود تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات المرحلة القادمة، ولا سيما في ظل التوجه المتزايد نحو مصادر الطاقة البديلة.

ويشارك في معرض “بيلدكس 24″، الذي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي، 710 شركات و1400 علامة تجارية من 51 دولة، ما يجعله أحد أبرز المعارض المتخصصة في قطاع البناء والتشييد على مستوى المنطقة.