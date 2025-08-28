حملة لإزالة البسطات العشوائية من شوارع درعا ونقلها إلى أماكن أكثر تنظيماُ

وقفة في ساحة 18 آذار بدرعا رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
احتفالات الأهالي في ساحة الأمويين بدمشق بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يفتتح عدداً من المدارس في ريف المحافظة بعد إعادة تأهيلها وتر
قوات الجيش العربي السوري والأمن الداخلي تؤمن خروج عوائل من السويداء إلى مناطق آمنة
وزيرا النقل والسياحة يطلقان مشروع مجمع وفندق غاليري الحجاز في دمشق
