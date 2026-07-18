الدفاع المدني يواصل البحث عن مفقودين في نهر البليخ بالرقة وسط صعوبات ميدانية

الرقة-سانا



تواصل فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة، بالتعاون مع مديرية الموارد المائية في وزارة الطاقة، لليوم الثالث عمليات البحث عن ثلاثة مفقودين، إثر سقوط سيارة كانوا يستقلونها في نهر البليخ قرب قرية مارودة شمال شرق المحافظة.



وأوضح قائد عمليات الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة، عبد الجواد عبد الكريم، في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن فرق الإنقاذ مستمرة في جهود البحث منذ ورود بلاغ مساء أمس الأول عن الحادث، حيث باشر فريق الغواصين عمليات البحث ولم يتمكنوا من تحديد موقع السيارة بسبب شدة جريان المياه وعكارتها، كما توجد كتل خراسانية وأعشاب تحت سطح النهر.



وبيّن عبد الكريم أن فرق الدفاع المدني والطوارئ والإسعاف ما زالت في حالة استنفار كامل، وتم ‏تسخير كل الإمكانات المتاحة لدعم عمليات البحث والإنقاذ حتى استكمال المهمة ‏والعثور على المفقودين، موضحاً أن فرق الإنقاذ تستخدم في عمليات البحث، وسائل الغوص، وآليات مزودة بأذرع طويلة، بالإضافة إلى الاستعانة بالمعدات الثقيلة لتمشيط مجرى النهر بشكل تدريجي ومنظم.



من جانبه، أشار عيسى المحمود، أحد أقارب المفقودين، إلى انقطاع الاتصال بهم أثناء قدومهم من ريف القامشلي بمحافظة الحسكة، وبعد البحث عنهم أفاد أحد الأشخاص بمشاهدته سيارة فضية اللون تنقلب وتسقط في نهر البليخ.



ويعد نهر البليخ من الروافد الرئيسة لنهر الفرات في محافظة الرقة، وتشهد الجسور المشيدة عليه حركة مرورية يومية، فيما تواصل الجهات المعنية أعمال صيانة الجسور، وتعزيز إجراءات السلامة للحد من الحوادث.