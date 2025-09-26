جسر الشعور في ظل غياب المشفى معاناة صحية مستمرة للأهالي

كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد مروان الحلبي خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
بدء موسم قطاف العنب فـي القنيطرة، وتوقعات بإنتاج نحو 3.5 آلاف طن
كلمة وزير النقل السيد يعرب سليمان بدر خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
مبادرة مجتمعية في زملكا لترميم عدد من المدارس استعداداً للعام الدراسي
رئيس مجلس إدارة شركة المها الدولية يتحدث لـ سانا حول أهمية مشروع مدينة “بوابة دمشق”
