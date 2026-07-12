أعضاء مجلس الشعب يحدّدون أولويات عملهم في المرحلة المقبلة
كلمة رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك بعد اكتمال تشكيل المكتب التنفيذي
أحد أقارب الضحايا يتحدث لـ سانا عن حادثة غرق العبّارة في نهر الفرات بدير الزور
مؤسسة حلم دمشقي تطلق دوراتها التدريبية المجانية لإحياء الحرف التراثية
اجتماع سوري أممي يبحث تنفيذ رؤية “سوريا بدون مخيمات” وتشجيع العودة الطوعية
وفد من أبناء الجالية يزور مقر السفارة السورية في العاصمة الرومانية بوخارست
مشاهد من حركة الآليات والمشاة على الجسر الترابي في مدينة دير الزور بعد انتهاء أعمال الصيانة
مشاهد من عبور الآليات والأهالي على الجسر الحربي العائم بدير الزور
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