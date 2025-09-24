حفل تكريم 2200 من حفظة القرآن الكريم في المدينة الرياضية بدرعا
فرق الدفاع المدني والإطفاء تواصل عملها لإخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية
توغل قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة
مواطنون يحتشدون في ساحة سعدالله الجابري في حلب لمتابعة كلمة الرئيس الشرع أمام الجمعية
مشاهد من فعاليات حفل تكريم 2200 من حفظة القرآن الكريم في درعا
أهالي ريف إدلب يطالبون بإعادة تأهيل المدارس للعام الدراسي الجديد
محافظ اللاذقية يتفقد مواقع الحرائق بمنطقة القصب في جبل التركمان بريف اللاذقية
استعداداً لاستقبال الرئيس أحمد الشرع.. بدء تجمع أبناء الجالية السورية في أمريكا
