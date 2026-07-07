من حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الشرع أمس الاثنين على شرف الرئيس الفرنسي
باحثون وناشطون سياسيون مقيمون في فرنسا يتحدثون حول زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا
برفقة الرئيس الشرع.. زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجامع الأموي الكبير بدمشق أمس الإثنين
المدير العام لمنظمة اكسبيرتيز فرانس جيريمي بيليه: سعداء بتوسيع أنشطتنا في جميع أنحاء سوريا
الشرع وماكرون في مؤتمر صحفي.. شراكة متكافئة وتأكيد فرنسي على دعم سوريا الجديدة
كمال الدرعي: زيارة الرئيس ماكرون إلى سوريا تهدف إلى السماح بإعادة افتتاح معهدنا تدريجياً
رئيسة المعهد العربي بباريس آن كلير لوجندر: نعمل على إنعاش التعاون مع المؤسسات الثقافية السورية
رئيس مجلس الأعمال السوري الفرنسي يتحدث لـ سانا حول زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا
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