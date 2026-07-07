من حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الشرع أمس الاثنين على شرف الرئيس الفرنسي

photo 3 2026 07 07 22 46 38 من حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الشرع أمس الاثنين على شرف الرئيس الفرنسي
photo 2 2026 07 07 22 46 38 من حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الشرع أمس الاثنين على شرف الرئيس الفرنسي
photo 5 2026 07 07 22 46 38 من حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الشرع أمس الاثنين على شرف الرئيس الفرنسي
photo 4 2026 07 07 22 46 38 من حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الشرع أمس الاثنين على شرف الرئيس الفرنسي
photo 6 2026 07 07 22 46 38 من حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الشرع أمس الاثنين على شرف الرئيس الفرنسي
photo 1 2026 07 07 22 46 38 من حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الشرع أمس الاثنين على شرف الرئيس الفرنسي
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