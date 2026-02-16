إعفاء دور النشر من رسوم المشاركة ينعش معرض الكتاب ويضاعف الإقبال الجماهيري

أبناء الجالية السورية في فرنسا ينظمون وقفة وسط باريس للترحيب بزيارة الرئيس الشرع
احتفال في ساحة الشهداء باللاذقية بمناسبة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”
سفارات باكستان وجنوب أفريقيا والسودان حاضرة بقوة في معرض دمشق الدولي
مشروعات مبتكرة لتطوير النقل في سوريا ضمن منتدى ريادة الأعمال MOVE
القائد الشرع ووزير الخارجية يستقبلان وفداً سعودياً برئاسة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود
