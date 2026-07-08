الرئيسان الشرع وأردوغان يبحثان في أنقرة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أنقرة-سانا‏

التقى الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ‏والوفد المرافق له، في مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في العاصمة ‏التركية أنقرة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.‏

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وآخر التطورات الإقليمية، إضافة إلى ‏مناقشة آلية التعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.‏

وكان الرئيس الشرع وصل في وقت سابق اليوم إلى أنقرة بالتزامن مع تواصل ‌‏‌‏أعمال اليوم الثاني من القمة الـ 36 لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، كما التقى ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ‏مقر انعقاد القمة، وجرى بحث العلاقات ‏السورية الأمريكية وسبل ‏تعزيزها، إلى جانب ‏مناقشة الأوضاع الإقليمية.‏