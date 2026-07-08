الرئيسان الشرع وأردوغان يبحثان في أنقرة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أنقرة-سانا
التقى الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والوفد المرافق له، في مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في العاصمة التركية أنقرة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وآخر التطورات الإقليمية، إضافة إلى مناقشة آلية التعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وكان الرئيس الشرع وصل في وقت سابق اليوم إلى أنقرة بالتزامن مع تواصل أعمال اليوم الثاني من القمة الـ 36 لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، كما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر انعقاد القمة، وجرى بحث العلاقات السورية الأمريكية وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأوضاع الإقليمية.