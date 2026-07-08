من باريس إلى دمشق.. صناديق الآثار السورية تُفتح لأول مرة بعد 15 عاماً من الغياب
تركيب الجسر الحربي المعدني استكمالاً لأعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي بمدينة دير الزور
خطة عاجلة لصيانة وترميم الحفريات في حي الخالدية بحمص
جولة لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ومحافظ درعا للاطلاع على واقع الجمرك القديم
وزيرا الصحة السوري والأشغال اللبناني يتفقدان حالة جرحى انقلاب حافلة المعتمرين اللبنانيين
80 عائلة تعود إلى مناطقها الأصلية في ريفي حماة وإدلب ضمن القافلة الثالثة للعودة
مجلس مدينة سلقين بريف إدلب يطلق حملة لإزالة الإشغالات والتجاوزات من الشوارع والأرصفة
أطباء وممرضون يطلبون من مجلس الشعب الجديد دعم القطاع الصحي وتطوير تشريعاته
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