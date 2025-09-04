رسلان: الصندوق يعبر عن تضافر السوريين في الداخل والخارج لإعادة الإعمار

وزارة التنمية الإدارية تطلق برنامجاً تدريبياً حول المعايير الدولية للتدقيق الداخلي
ساحة السبع بحرات تحتضن فرحة أهالي إدلب خلال الاحتفال بذكرى الثورة السورية
عودة الخدمات المقدمة لمالكي الآليات في مديرية نقل دمشق بعد انقطاع استمر ثلاثة أشهر
وزارة الأوقاف تشارك لأول مرة في معرض دمشق الدولي.. إقبال كبير على معروضات الجناح
زيارة تاريخية لوزير الخارجية السيد أسعد الشيباني إلى هولندا
