خطة عاجلة لصيانة وترميم الحفريات في حي الخالدية بحمص
جولة لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ومحافظ درعا للاطلاع على واقع الجمرك القديم
جولة للاطمئنان على مصابي حافلة المعتمرين اللبنانيين في مشفى دمشق
مجلس مدينة سلقين بريف إدلب يطلق حملة لإزالة الإشغالات والتجاوزات من الشوارع والأرصفة
أطباء وممرضون يطلبون من مجلس الشعب الجديد دعم القطاع الصحي وتطوير تشريعاته
“سيربترو 2026” يشهد حضوراً عربياً يعزز فرص التكامل والاستثمار في قطاع الطاقة
مجلس مدينة حمص يواصل منح رخص سير مؤقتة ولوحات رقمية للدراجات الكهربائية
خطة وطنية شاملة لصون السلالات السورية العريقة من الخيول العربية
Sign in to your account
تذكرني