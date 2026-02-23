أسواق مدينة قباسين في ريف حلب في خامس أيام شهر رمضان المبارك

وفد من منظمة “اليونيسيف” يزور محطة مياه بسيدا في ريف إدلب
خان الوزير.. مركز الحرف والتجارة في مدينة حلب القديمة
عودة مخفر كنسبا في منطقة الحفة باللاذقية لتعزيز الأمن والاستقرار
استعدادات فرق الدفاع المدني لاستقبال الأهالي الخارجين من مدينة عين العرب عبر الممر الإنساني
تفريغ باخرة في مرفأ طرطوس محملة بـ 50 ألف طن من الأرز قادمة من الصين
