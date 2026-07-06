لتسريع ورفع مستوى الخدمات… افتتاح مقر جديد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مدينة حماة
الحملة الطبية الدولية “شفاء 4” تواصل عملياتها الجراحية النوعية في مشافي حمص ودرعا
بدء استلام محصول القمح من المزارعين المتعاقدين مع فرع مؤسسة إكثار البذار في درعا
السورية للبريد والخطوط الجوية توقعان اتفاقية لنقل الطرود البريدية الدولية
افتتاح أربعة مكاتب ونوافذ خدمية جديدة لتوسيع الخدمات البريدية في درعا
وزارة الطوارئ تطلق معسكر الجاهزية السادس في اللاذقية
الاجتماع الأول لمجموعة التعليم المحلية يناقش تعزيز تنسيق الشراكات ودعم تعافي القطاع التعليمي
استئناف أعمال تأهيل ملعب الشهيد عبد الباسط الساروت في مدينة حمص
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