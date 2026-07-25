الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل ‏منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء‏

‏دمشق-سانا‏

بمشاركة 2295 طالباً وطالبة من جميع المحافظات ‌‏السورية، بدأت اليوم السبت اختبارات المرحلة الثانية ‏من الأولمبياد ‏العلمي ‏للصغار واليافعين لموسم 2026 ‏باختصاصي “العلوم العامة” لفئة ‏الصغار، و”علم الأحياء” ‏لفئة اليافعين، التي تنظمها هيئة التميز والإبداع، الممهدة ‏لانتقالهم إلى مرحلة التصفيات النهائية، وذلك في ‏المراكز ‏المخصصة بالمحافظات.‏

0P3A0878 الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل ‏منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء‏

وأُجريت الاختبارات، في وقت واحد في مراكز عدد من ‏المحافظات بالجامعات والمدارس، وتضمنت أسئلة ‏مؤتمتة “اختيار من متعدد”، تتناول المحاور الأساسية لعلم ‏الأحياء، بما يشمل علم الخلية الحيوانية والنباتية، ‏والبيولوجيا الجزيئية، وعلم الوراثة، والفيزيولوجيا العصبية ‏والحيوانية، والفيزيولوجيا النباتية، وتهدف إلى قياس ‏الخلفية العلمية الضرورية للتأهل إلى المراحل المتقدمة.‏

‏تقدّم 2295 طالباً من جميع المحافظات

الدكتور شادي العظمة رئيس هيئة التميز والابداع الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل ‏منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء‏

وفي تصريح لـ سانا بيّن رئيس هيئة التميز والإبداع ‏شادي العظمة، أنّ الاختبارات تُجرى بالتوازي في ‏المراكز المخصصة بالمحافظات، وبلغ عدد المتقدمين ‏إليها 2295 طالباً وطالبة من جميع المحافظات، وهم من ‏طلاب الصفين الخامس والسادس لاختصاص “علم ‏الأحياء” ضمن فئة الصغار، وطلاب الصفين السابع ‏والثامن لاختصاص “العلوم العامة” ضمن فئة اليافعين، ‏موزعين بشكل شبه متساوٍ بين الفئتين، بواقع نحو 1100 ‏طالب لكل فئة.‏


وأوضح العظمة أنّ المسابقة تهدف إلى نشر ثقافة ‏الأولمبيادات العلمية في المدارس بمختلف الجغرافيا ‏السورية، بما يتيح للطلاب دخول المنافسة مبكراً، وتطوير ‏مهاراتهم استعداداً للمشاركة في الأولمبياد بعد الصف ‏التاسع، مشيراً إلى أنّ الطلاب المتقدمين اليوم هم ممّن ‏تجاوزوا المرحلة الأولى، وسيُحدَّد لاحقاً موعد المرحلة ‏الثالثة النهائية التي ستُمنح في ختامها الميداليات الخاصة ‏بكل فئة ضمن الاختصاصات المعتمدة.‏

اختيار 50 طالباً من كل اختصاص

دانيا قباني الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل ‏منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء‏

بدورها بينت مديرة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة ‏التميز والإبداع دانيا قباني أن مركز دمشق يضم ‏محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة، ويستقبل اليوم ‌‏281 طالباً تأهلوا للمرحلة الثانية باختصاصي “العلوم ‏العامة” لفئة ‏الصغار، و”علم الأحياء” لفئة اليافعين.‏

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وذكرت قباني أنه سيتم اختيار 50 طالباً من كل ‏اختصاص للتأهل إلى المرحلة النهائية المقرّر عقدها في ‏المركز الوطني للمتميزين بحمص نهاية شهر آب المقبل، ‏حيث تجرى اختبارات إضافية قبل منح الميداليات، ‏موضحة أن الطالب الحاصل على ميدالية ذهبية في فئة ‏الصغار يمكنه التقدم مباشرة في العام التالي إلى فئة ‏اليافعين، بينما يحق لليافعين الحاصلين على أي ميدالية ‏الانتقال فوراً إلى اختبارات المرحلة الأولى لأولمبياد ‏الكبار دون انتظار بلوغ الصف التاسع، ما يتيح لهم ‏تجاوز صفين دراسيين والانضمام المبكر إلى المنافسات ‏المتقدمة.‏

‏طموح بالميدالية الذهبية

سيدرا زينو الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل ‏منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء‏

ومن الطلاب المشاركين في الاختبارات، تحدثت الطالبة ‏سيدرا محمد زينو اختصاص “علم الأحياء” فئة اليافعين ‏عن تجربتها، مشيرة إلى أنها واجهت بعض الأسئلة ‏الصعبة، وأن طموحها هو الحصول على الميدالية الذهبية ‏والانضمام إلى الفريق الوطني، ولافتةً إلى أنّ دعم والديها ‏كان عاملاً أساسياً في استعدادها للاختبار، إذ حرصا على ‏تشجيعها ومساعدتها في الدراسة، فيما رأى الطالب ‏عبد الله شاهين اختصاص علوم عامة فئة الصغار، أن ‏الأسئلة كانت سهلة، مبيناً أنه قدّم الاختبار بشكل جيد، ‏ويطمح للوصول إلى النهائيات والحصول على الميدالية ‏الذهبية.‏


ومن أهالي الطلاب المشاركين، هاشم شربا والد الطالبة ‏ندى شربا اختصاص “علم الاحياء” فئة اليافعين، أشار ‏إلى أن ابنته تلقت تدريباً مكثفاً ومتعدداً ويعتمد بشكل ‏أساسي على نشاطها وجهدها الذاتي، إضافةً إلى الاستفادة ‏من الدروس التي تلقتها في السنوات الماضية، باعتبارها ‏السنة الثالثة التي تشارك فيها ضمن منافسات الأولمبياد، ‏مؤكداً أن دور الأهل يتمثل في دعم الأبناء وتشجيعهم ‏على التطور والمنافسة، ومعتبراً أن النتائج ليست الهدف ‏الأساسي بقدر ما تمثله التجربة نفسها من قيمة تعليمية ‏وتحفيزية.‏
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وبدأت يوم السبت الماضي، اختبارات المرحلة الثانية ‏من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين في اختصاص ‌‏”الرياضيات” لموسم 2026، بمشاركة 2627 طالباً ‏وطالبة من مختلف المحافظات.‏

0P3A0879 الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل ‏منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء‏
0P3A0882 الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل ‏منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء‏
0P3A0890 الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل ‏منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء‏
0P3A0892 الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل ‏منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء‏
0P3A0895 الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل ‏منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء‏
0P3A0897 الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل ‏منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء‏
0P3A0900 الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل ‏منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء‏
0P3A0943 الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل ‏منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء‏
0P3A0953 الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل ‏منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء‏
عبدالله شاهين الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل ‏منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء‏
هاشم شربا الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل ‏منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء‏
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