الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2026 يواصل ‏منافساته باختصاصي العلوم العامة وعلم الأحياء‏

دمشق-سانا
بمشاركة 2295 طالباً وطالبة من جميع المحافظات السورية، بدأت اليوم السبت اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026 باختصاصي “العلوم العامة” لفئة الصغار، و”علم الأحياء” لفئة اليافعين، التي تنظمها هيئة التميز والإبداع، الممهدة لانتقالهم إلى مرحلة التصفيات النهائية، وذلك في المراكز المخصصة بالمحافظات.
وأُجريت الاختبارات، في وقت واحد في مراكز عدد من المحافظات بالجامعات والمدارس، وتضمنت أسئلة مؤتمتة “اختيار من متعدد”، تتناول المحاور الأساسية لعلم الأحياء، بما يشمل علم الخلية الحيوانية والنباتية، والبيولوجيا الجزيئية، وعلم الوراثة، والفيزيولوجيا العصبية والحيوانية، والفيزيولوجيا النباتية، وتهدف إلى قياس الخلفية العلمية الضرورية للتأهل إلى المراحل المتقدمة.
تقدّم 2295 طالباً من جميع المحافظات
وفي تصريح لـ سانا بيّن رئيس هيئة التميز والإبداع شادي العظمة، أنّ الاختبارات تُجرى بالتوازي في المراكز المخصصة بالمحافظات، وبلغ عدد المتقدمين إليها 2295 طالباً وطالبة من جميع المحافظات، وهم من طلاب الصفين الخامس والسادس لاختصاص “علم الأحياء” ضمن فئة الصغار، وطلاب الصفين السابع والثامن لاختصاص “العلوم العامة” ضمن فئة اليافعين، موزعين بشكل شبه متساوٍ بين الفئتين، بواقع نحو 1100 طالب لكل فئة.
وأوضح العظمة أنّ المسابقة تهدف إلى نشر ثقافة الأولمبيادات العلمية في المدارس بمختلف الجغرافيا السورية، بما يتيح للطلاب دخول المنافسة مبكراً، وتطوير مهاراتهم استعداداً للمشاركة في الأولمبياد بعد الصف التاسع، مشيراً إلى أنّ الطلاب المتقدمين اليوم هم ممّن تجاوزوا المرحلة الأولى، وسيُحدَّد لاحقاً موعد المرحلة الثالثة النهائية التي ستُمنح في ختامها الميداليات الخاصة بكل فئة ضمن الاختصاصات المعتمدة.
اختيار 50 طالباً من كل اختصاص
بدورها بينت مديرة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع دانيا قباني أن مركز دمشق يضم محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة، ويستقبل اليوم 281 طالباً تأهلوا للمرحلة الثانية باختصاصي “العلوم العامة” لفئة الصغار، و”علم الأحياء” لفئة اليافعين.
وذكرت قباني أنه سيتم اختيار 50 طالباً من كل اختصاص للتأهل إلى المرحلة النهائية المقرّر عقدها في المركز الوطني للمتميزين بحمص نهاية شهر آب المقبل، حيث تجرى اختبارات إضافية قبل منح الميداليات، موضحة أن الطالب الحاصل على ميدالية ذهبية في فئة الصغار يمكنه التقدم مباشرة في العام التالي إلى فئة اليافعين، بينما يحق لليافعين الحاصلين على أي ميدالية الانتقال فوراً إلى اختبارات المرحلة الأولى لأولمبياد الكبار دون انتظار بلوغ الصف التاسع، ما يتيح لهم تجاوز صفين دراسيين والانضمام المبكر إلى المنافسات المتقدمة.
طموح بالميدالية الذهبية
ومن الطلاب المشاركين في الاختبارات، تحدثت الطالبة سيدرا محمد زينو اختصاص “علم الأحياء” فئة اليافعين عن تجربتها، مشيرة إلى أنها واجهت بعض الأسئلة الصعبة، وأن طموحها هو الحصول على الميدالية الذهبية والانضمام إلى الفريق الوطني، ولافتةً إلى أنّ دعم والديها كان عاملاً أساسياً في استعدادها للاختبار، إذ حرصا على تشجيعها ومساعدتها في الدراسة، فيما رأى الطالب عبد الله شاهين اختصاص علوم عامة فئة الصغار، أن الأسئلة كانت سهلة، مبيناً أنه قدّم الاختبار بشكل جيد، ويطمح للوصول إلى النهائيات والحصول على الميدالية الذهبية.
ومن أهالي الطلاب المشاركين، هاشم شربا والد الطالبة ندى شربا اختصاص “علم الاحياء” فئة اليافعين، أشار إلى أن ابنته تلقت تدريباً مكثفاً ومتعدداً ويعتمد بشكل أساسي على نشاطها وجهدها الذاتي، إضافةً إلى الاستفادة من الدروس التي تلقتها في السنوات الماضية، باعتبارها السنة الثالثة التي تشارك فيها ضمن منافسات الأولمبياد، مؤكداً أن دور الأهل يتمثل في دعم الأبناء وتشجيعهم على التطور والمنافسة، ومعتبراً أن النتائج ليست الهدف الأساسي بقدر ما تمثله التجربة نفسها من قيمة تعليمية وتحفيزية.
وبدأت يوم السبت الماضي، اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين في اختصاص ”الرياضيات” لموسم 2026، بمشاركة 2627 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات.