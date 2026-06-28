“صناع الأثر”.. نادٍ صيفي في ثقافة حمص لتنمية مواهب الأطفال

حمص-سانا

انطلقت اليوم الأحد في مديرية ثقافة حمص، فعاليات النادي الصيفي “صناع الأثر” بمشاركة 310 أطفال، جرى اختيارهم من بين نحو 700 متقدم بعد اختبارات كتابية وشفهية، وذلك ضمن ثمانية مسارات تدريبية وتعليمية تهدف إلى تنمية المهارات واكتشاف المواهب خلال العطلة الصيفية.

ويستمر النادي على مدى شهرين، متضمناً مسارات في الخط العربي، والخط الرقمي، والكورال، والقارئ الصغير، والمهندس الصغير، والحساب الذهني، وبرمجة “سكراتش”، ولغة البرمجة ++C، إلى جانب مسارات داعمة من المتوقع تنفيذها، تشمل الإسعافات الأولية، وصناعة الورود والخرز، ومسرح الطفل، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وثقافية متكاملة لتنمية قدرات الأطفال وصقل مواهبهم.

وأوضحت مسؤولة قسم الطفل في مديرية ثقافة حمص فرح ألفا، في تصريح لمراسل سانا، أن الإقبال الكبير على التسجيل عكس اهتمام الأطفال وأسرهم بالأنشطة الثقافية، مشيرةً إلى أن نحو 700 طفل تقدموا للمشاركة، وقُبل 310 منهم بعد اجتياز اختبارات القبول، بهدف اكتشاف مواهبهم وتنميتها، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم والإبداع خلال فترة النادي، مع إمكانية إضافة مسارات تدريبية جديدة تلبي اهتماماتهم.

من جهتها، أكدت تهاني العوير، والدة إحدى المشاركات، أن تسجيل ابنتها في النادي جاء بهدف تنمية موهبتها في الرسم، مشيرةً إلى أن هذه البرامج تتيح للأطفال اكتساب خبرات جديدة واستثمار أوقات العطلة الصيفية بأنشطة مفيدة، مثمنةً جهود قسم الطفل في تنظيم برامج نوعية.

وعبرت الطفلة تالين المغربل عن سعادتها بالمشاركة، موضحةً أنها اختارت الانضمام إلى النادي لتطوير موهبتها في الرسم، واكتساب مهارات جديدة تسهم في تنمية قدراتها.

بدورها، أعربت الطفلة رهف دالاتي عن تطلعها للاستفادة من الأنشطة التدريبية والتعرف إلى أصدقاء جدد، مؤكدةً أن البرامج الصيفية تساعد الأطفال على استثمار أوقاتهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

ويأتي إطلاق النادي الصيفي “صناع الأثر” ضمن برامج مديرية ثقافة حمص الرامية إلى استثمار العطلة الصيفية في تنمية مهارات الأطفال، واكتشاف مواهبهم، وتعزيز الإبداع لديهم، من خلال أنشطة ثقافية وتعليمية متنوعة.