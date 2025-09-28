“شهداء الفرات” ماراثون للسباحة بمشاركة كبيرة من جميع الفئات

أهالي حمص يحيون ذكرى استشهاد عبد الباسط الساروت لأول مرة بعد التحرير
عملية مشتركة لإدارتي مكافحة المخدرات في وزارتي الداخلية السورية والتركية تسفر عن ضبط نحو 10 ملايين حبة كبتاغون
أبناء ريف دمشق يشاركون في الجلسة الحوارية مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري
استمرار فعاليات الدوري التصنيفي لرجال كرة الطائرة
فعالية في درعا لمساعدة الطلاب الناجحين في الثانوية على اختيار اختصاصاتهم الجامعية
