المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين 6 نيسان 2026

دمشق

1 – ورشة عمل للسيدات حول “تدوير الأقمشة”، بإشراف ذكرى علي، في المركز الثقافي في أبو رمانة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 ـ فعالية لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان “دمشق الأصالة والتاريخ العريق”، في ثقافي أبو رمانة، الساعة الـ 3 عصراً.

3 ـ محاضرة بعنوان “حارات دمشق القديمة وأزقتها”، يلقيها الباحث التراثي مازن ستوت، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

4 ـ قصة تراثية للأطفال بعنوان: “الجامع الأموي”، تلقيها سوسن الطباع، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 4 عصراً.

5 ـ معرض فني جماعي بعنوان “دمشق عشقي”، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 4 عصراً.

6 ـ ورشة عمل في التدريب والتطوير المهني TOT إعداد مدرب محترف، بإشراف المدربة سارة صالح، في ثقافي المزة.

7 ـ معرض فن تشكيلي جماعي بعنوان “دمشق درة الشرق”، في ثقافي أبو رمانة، الساعة الـ 5 عصراً.

8 – عرض أفلام “مستعد أم لا 2: ها أنا قادم، برشامة، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

حمص

محاضرة بعنوان: “خذ الكتاب بقوة”، تقدمها رنا جميل بكورة، في قاعة سامي الدروبي في ثقافي حمص، الساعة الـ 1 ظهراً.

طرطوس

1 ـ محاضرة تعليمية تنموية بعنوان “طريقة صناعة الحرير من دودة القز”، للحرفية روجيه إبراهيم، في المركز الثقافي بالشيخ بدر الساعة الـ 11 صباحاً.

2 ـ عرض فيلم بعنوان “خيط الحرير تاريخ يتوارى”، تليه جلسة حوار يديرها حسان عجي، في الملتقى الثقافي العائلي بمشتى الحلو، الساعة الـ 5 مساءً.

حلب

افتتاح ملتقى الإعلام الهادف (هندسة الوعي في فضاء الإعلام الرقمي)، في دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 1 ظهراً.

الرقة

1- عرض أفلام “سكريم 7، العودة لسايلنت هيل، زوتوبيا 2، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

2- أمسية شعرية وجلسة حوارية حول الفصيح في الغناء الشعبي والشعر الشعبي، ضمن ملتقى شعراء الرقة، في مبنى مديرية الثقافة، الساعة الـ  6 مساءً.

عرض بطله الديكتاتور لفرقة “فنانون: محترف المسرح وفنون الأداء”
الشباب والمسؤولية المجتمعية في محاضرة بالمركز الثقافي في الميدان بدمشق
السورية للاتصالات وميدوسا الإسبانية توقعان في طرطوس اتفاقية لإنزال كابل بحري
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 6 من آب 2025
القاضي الشرعي الأول بدمشق ينفي إلغاء وصاية الأم ويؤكد استمرار العمل بأحكام الوصاية الشرعية
