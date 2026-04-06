المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين 6 نيسان 2026

دمشق

1 – ورشة عمل للسيدات حول “تدوير الأقمشة”، بإشراف ذكرى علي، في المركز الثقافي في أبو رمانة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 ـ فعالية لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان “دمشق الأصالة والتاريخ العريق”، في ثقافي أبو رمانة، الساعة الـ 3 عصراً.

3 ـ محاضرة بعنوان “حارات دمشق القديمة وأزقتها”، يلقيها الباحث التراثي مازن ستوت، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

4 ـ قصة تراثية للأطفال بعنوان: “الجامع الأموي”، تلقيها سوسن الطباع، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 4 عصراً.

5 ـ معرض فني جماعي بعنوان “دمشق عشقي”، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 4 عصراً.

6 ـ ورشة عمل في التدريب والتطوير المهني TOT إعداد مدرب محترف، بإشراف المدربة سارة صالح، في ثقافي المزة.

7 ـ معرض فن تشكيلي جماعي بعنوان “دمشق درة الشرق”، في ثقافي أبو رمانة، الساعة الـ 5 عصراً.

8 – عرض أفلام “مستعد أم لا 2: ها أنا قادم، برشامة، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

حمص

محاضرة بعنوان: “خذ الكتاب بقوة”، تقدمها رنا جميل بكورة، في قاعة سامي الدروبي في ثقافي حمص، الساعة الـ 1 ظهراً.

طرطوس

1 ـ محاضرة تعليمية تنموية بعنوان “طريقة صناعة الحرير من دودة القز”، للحرفية روجيه إبراهيم، في المركز الثقافي بالشيخ بدر الساعة الـ 11 صباحاً.

2 ـ عرض فيلم بعنوان “خيط الحرير تاريخ يتوارى”، تليه جلسة حوار يديرها حسان عجي، في الملتقى الثقافي العائلي بمشتى الحلو، الساعة الـ 5 مساءً.

حلب

افتتاح ملتقى الإعلام الهادف (هندسة الوعي في فضاء الإعلام الرقمي)، في دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 1 ظهراً.

الرقة

1- عرض أفلام “سكريم 7، العودة لسايلنت هيل، زوتوبيا 2، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

2- أمسية شعرية وجلسة حوارية حول الفصيح في الغناء الشعبي والشعر الشعبي، ضمن ملتقى شعراء الرقة، في مبنى مديرية الثقافة، الساعة الـ 6 مساءً.