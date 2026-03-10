محاضرة في إدلب تبحث سبل إعادة إحياء الحركة المسرحية

إدلب-سانا

في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة المسرحية وإعادة حضورها الثقافي في المحافظة، نظّمت مديرية الثقافة في إدلب اليوم محاضرة بعنوان “المسرح في إدلب: فن يقاوم القيود والسلاسل”، قدمها المخرج والممثل مصطفى الشحود مدير دائرة المسارح والموسيقا، وذلك في المركز الثقافي بإدلب، بحضور عدد من المسرحيين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وأوضح الشحود في تصريح لمراسل سانا أن المحاضرة جاءت على شكل لقاء أو ورشة عمل جمعت المسرحيين في المحافظة، وتضمنت عرضاً لتاريخ المسرح في إدلب الممتد منذ عام 1928، وأبرز رواده، ولا سيما خلال مرحلة الثورة السورية، إضافة إلى استعراض الصعوبات والتحديات التي واجهت الحركة المسرحية خلال تلك المرحلة، من إهمال وتهميش وعدم استقرار.

خطط لإعادة تنشيط المسرح وإطلاق مهرجان مسرحي

وأشار الشحود إلى أن المحاضرة ركزت على مجموعة من المحاور العملية لإعادة تنشيط المسرح في المحافظة، أبرزها إقامة دورات تأهيلية للممثلين وأخرى للمخرجين، إلى جانب دورات تخصصية في مجالات السينوغرافيا والمكياج المسرحي، بالتعاون مع خبرات وخريجين في هذا المجال من دمشق، لافتاً إلى وجود خطط لدى الدائرة لإقامة مهرجان مسرحي في إدلب على مستوى سوريا، يكون حاضناً للفنانين والمخرجين من مختلف المحافظات.

كما شدد الشحود على أهمية الاستفادة من المواهب الشابة في مجال كتابة النصوص المسرحية التي واكبت أحداث الثورة، بما يضفي روحاً جديدة على الحركة المسرحية، إلى جانب إقامة ورشات تدريبية تفاعلية لتعليم كتابة السيناريو المسرحي، والسينمائي، حتى التلفزيوني في مراحل لاحقة.

بدوره، أكد المخرج المسرحي إبراهيم سرميني في تصريح مماثل أن محافظة إدلب تمتلك تاريخاً مسرحياً عريقاً، مشيراً إلى أن الحركة المسرحية لم تتوقف رغم الظروف القاسية والحصار والمعاناة، حيث شهدت سنوات الثورة تقديم أكثر من خمسين عرضاً مسرحياً تناولت قضايا الشعب السوري الحر، بدءاً من قضية المعتقلين وصولاً إلى انتصار الثورة السورية.

ولفت سرميني إلى أن أهمية هذه المحاضرة تكمن في أنها شكلت فرصة للقاء فناني المحافظة من ممثلين ومخرجين وكتّاب وأدباء مهتمين بالمسرح، ومناقشة سبل إعادة تفعيل الحركة المسرحية من خلال تضافر الجهود، إلى جانب إطلاق دورات إعداد ممثلين وفنيين مسرحيين لاستقطاب المواهب الشابة.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن جهود مديرية الثقافة في محافظة إدلب لإعادة إحياء المسرح في المحافظة، بما يسهم في استعادة دور الخشبة المسرحية كمساحة فنية تعكس قضايا المجتمع وهمومه وتطلعاته.