معاون وزير الاقتصاد والصناعة: “فود إكسبو” منصة رئيسية لدعم حضور المنتج الغذائي السوري خارجيا

كلمة وزير الأشغال العامة والإسكان السيد مصطفى عبد الرزاق خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
المنشآت الصناعية في شمال سوريا تشهد نشاطاً ملحوظاً وسط رقابة الجهات الحكومية والتسهيلات المقدمة لهم
افتتاح مدرسة عبد الرافع رسو في تلدو بحمص احتفالاً بذكرى التحرير
الفرقة الشركسية تعرض تراثها العريق في مجمع دمر بدمشق احتفاء بذكرى النصر والتحرير
زيادة رواتب المتقاعدين في سوريا.. خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المعيشية
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