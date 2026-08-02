مديرية نقل إدلب تطلق منصة التسجيل الإلكتروني لتنظيم المراجعات وتقليل الازدحام

إدلب-سانا



باشرت مديرية النقل في محافظة إدلب اليوم الأحد العمل بمنصة التسجيل الإلكتروني لحجز مواعيد مراجعة المواطنين، وذلك بعد تعميمها على جميع دوائر المديرية عقب نجاح التجربة الأولى في مديرية نقل إدلب.



وتهدف المنصة إلى تنظيم عمليات المراجعة وتخفيف الازدحام واختصار الوقت على المراجعين، إضافة إلى تسهيل إنجاز المعاملات من خلال حجز موعد مسبق، في إطار خطة المديرية لرقمنة الخدمات وتحسين جودة العمل.



وأكد مدير نقل المحافظة المهندس محمد أسعد بيلساني في تصريح لمراسل سانا، أن إطلاق المنصة يأتي ضمن توجه الوزارة لتطوير العمل الإداري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وأشار إلى أن المنصة أسهمت في تنظيم الدور وتقليل فترات الانتظار داخل الدوائر، ولا سيما بعد توقف العمل لفترة محدودة، لافتاً إلى أن المديرية بصدد تعميم منصة مماثلة على جميع الدوائر الفرعية التابعة لها.



وأضاف بيلساني أن الحجز يتم عبر الرابط الموجود على صفحة المديرية، ويتيح للمراجعين اختيار موعد خلال شهر كامل، بما يتناسب مع أوقاتهم، داعياً إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وإجراء الفحص الفني للمركبة قبل الحجز اختصاراً للوقت.



وفي تصريح مماثل أوضح مدير دائرة نقل الدانا مصطفى يوسف، أن تطبيق النظام الإلكتروني خفّف الضغط على الموظفين وساعد في إنجاز المعاملات بسرعة وشفافية أكبر، وأسهم في الحد من الازدحام داخل الدائرة وخارجها، لافتاً إلى الإقبال الجيد على استخدام المنصة منذ اليوم الأول.



وبين أن التسجيل يبدأ يومياً من الساعة السابعة والنصف مساءً ويبقى مفتوحاً حتى الوصول إلى الرقم 160 مسجلاً، مشيراً إلى أن رسوم الحجز الأساسية تبلغ 140 ليرة سورية.



بدوره، أشاد المراجع محمد كريم بسهولة استخدام المنصة، مبيناً أنه حجز موعداً يوم أمس لإجراء معاملة الفراغة، وتمكن من مراجعة الدائرة اليوم في الساعة العاشرة صباحاً دون انتظار طويل، فيما ذكر المراجع عبد الله خربش أن النظام الجديد وفّر الوقت والجهد وقلل الفوضى داخل الدائرة، متمنياً إيجاد حل لمشكلة توقف النظام المتكرر.



وتسعى مديرية النقل في إدلب من خلال أتمتة إجراءاتها إلى مواكبة التطور التقني وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز الشفافية والانضباط في العمل الإداري.