تنفيذ أعمال صيانة وتجميل حدائق ومساحات خضراء في حمص

1L3A1741 تنفيذ أعمال صيانة وتجميل حدائق ومساحات خضراء في حمص

حمص-سانا

تواصل مديرية الحدائق في مجلس مدينة حمص أعمال الصيانة والتأهيل ‏للمساحات الخضراء والحدائق العامة في مختلف أحياء المدينة، ضمن خطة ‏دورية تهدف إلى الحفاظ على المظهر الجمالي والبيئي للمدينة وتحسين ‏الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

وأوضح مدير الحدائق في مجلس مدينة حمص المهندس وليد عطية في ‏تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين أن المديرية تعمل حالياً على تقليم ‏الأشجار وإزالة الأعشاب الضارة وحراثة الأحواض غير المزروعة ‏بالمسطحات الخضراء، مشيراً إلى أن الأعمال الجارية تشمل إزالة الأعشاب ‏في حديقة “قاسم أمين” إضافة إلى إزالة الأعشاب في شارع “الشهداء” بحي ‏الوعر وتقليم أشجار النخيل الثمري الموجودة فيه.‏

1L3A1673 تنفيذ أعمال صيانة وتجميل حدائق ومساحات خضراء في حمص

وبيّن عطية أن الهطولات المطرية الجيدة خلال الموسم الحالي أسهمت في ‏نمو الأعشاب بشكل كثيف في مختلف المواقع، ما استدعى تكثيف أعمال ‏الإزالة والمعالجة، لافتاً إلى أن المديرية تعمل أيضاً على إزالة الأوراق ‏والأعشاب اليابسة التي تشكل خطراً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل ‏الصيف، نظراً لكونها عرضة للاشتعال.‏

وأشار عطية إلى أن العمل مستمر في مختلف أنحاء المدينة عبر ورشتين ‏مركزيتين، إضافة إلى توزيع العمال على الحدائق والمحاور الرئيسية ‏لضمان تنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب.‏

بدوره، أوضح منصور الضاهر المشرف على تنفيذ أعمال التأهيل في ‏مديرية الحدائق أن الاعمال تتضمن إزالة الأعشاب الضارة في الحديقة ‏وحراثة التربة ، بمشاركة 25 عاملاً وآليات مخصصة لترحيل المخلفات ‏النباتية، مبيناً أن هذه الأعمال تأتي تمهيداً لإعادة زراعة الحديقة خلال الفترة ‏القادمة.‏

من جهته، أكد مسؤول الاحتياجات في لجنة حي الخالدية أنس شبعان أهمية ‏الأعمال المنفذة في الحديقة، كونها تشكل متنفساً للأهالي والأطفال ومساحة ‏آمنة للترفيه، داعياً إلى تسريع إجراءات زراعة الأشجار وصيانة الإنارة ‏وتأمين مقاعد للزوار بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لرواد الحديقة.‏

1L3A1684 تنفيذ أعمال صيانة وتجميل حدائق ومساحات خضراء في حمص
1L3A1687 تنفيذ أعمال صيانة وتجميل حدائق ومساحات خضراء في حمص
1L3A1709 تنفيذ أعمال صيانة وتجميل حدائق ومساحات خضراء في حمص
1L3A1728 تنفيذ أعمال صيانة وتجميل حدائق ومساحات خضراء في حمص
1L3A1777 تنفيذ أعمال صيانة وتجميل حدائق ومساحات خضراء في حمص
1L3A1799 تنفيذ أعمال صيانة وتجميل حدائق ومساحات خضراء في حمص
DJI 0114 تنفيذ أعمال صيانة وتجميل حدائق ومساحات خضراء في حمص
DJI 0120 تنفيذ أعمال صيانة وتجميل حدائق ومساحات خضراء في حمص
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