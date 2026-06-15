تنفيذ أعمال صيانة وتجميل حدائق ومساحات خضراء في حمص

حمص-سانا

تواصل مديرية الحدائق في مجلس مدينة حمص أعمال الصيانة والتأهيل ‏للمساحات الخضراء والحدائق العامة في مختلف أحياء المدينة، ضمن خطة ‏دورية تهدف إلى الحفاظ على المظهر الجمالي والبيئي للمدينة وتحسين ‏الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

وأوضح مدير الحدائق في مجلس مدينة حمص المهندس وليد عطية في ‏تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين أن المديرية تعمل حالياً على تقليم ‏الأشجار وإزالة الأعشاب الضارة وحراثة الأحواض غير المزروعة ‏بالمسطحات الخضراء، مشيراً إلى أن الأعمال الجارية تشمل إزالة الأعشاب ‏في حديقة “قاسم أمين” إضافة إلى إزالة الأعشاب في شارع “الشهداء” بحي ‏الوعر وتقليم أشجار النخيل الثمري الموجودة فيه.‏

وبيّن عطية أن الهطولات المطرية الجيدة خلال الموسم الحالي أسهمت في ‏نمو الأعشاب بشكل كثيف في مختلف المواقع، ما استدعى تكثيف أعمال ‏الإزالة والمعالجة، لافتاً إلى أن المديرية تعمل أيضاً على إزالة الأوراق ‏والأعشاب اليابسة التي تشكل خطراً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل ‏الصيف، نظراً لكونها عرضة للاشتعال.‏

وأشار عطية إلى أن العمل مستمر في مختلف أنحاء المدينة عبر ورشتين ‏مركزيتين، إضافة إلى توزيع العمال على الحدائق والمحاور الرئيسية ‏لضمان تنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب.‏

بدوره، أوضح منصور الضاهر المشرف على تنفيذ أعمال التأهيل في ‏مديرية الحدائق أن الاعمال تتضمن إزالة الأعشاب الضارة في الحديقة ‏وحراثة التربة ، بمشاركة 25 عاملاً وآليات مخصصة لترحيل المخلفات ‏النباتية، مبيناً أن هذه الأعمال تأتي تمهيداً لإعادة زراعة الحديقة خلال الفترة ‏القادمة.‏

من جهته، أكد مسؤول الاحتياجات في لجنة حي الخالدية أنس شبعان أهمية ‏الأعمال المنفذة في الحديقة، كونها تشكل متنفساً للأهالي والأطفال ومساحة ‏آمنة للترفيه، داعياً إلى تسريع إجراءات زراعة الأشجار وصيانة الإنارة ‏وتأمين مقاعد للزوار بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لرواد الحديقة.‏