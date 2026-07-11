مواهب واعدة ببطولة الجمهورية للصغار والأشبال في قوة الرمي القتالية
الشيباني يبحث مع الخليفي المستجدات بالمنطقة.. توقيع مذكرة تفاهم في مجال الدراسات الدبلوماسية
من دفاتر المدرسة إلى رفوف المكتبات.. شابة سورية في تركيا تؤلف أربعة كتب باللغة التركية
مواطنون يشيدون بسرعة استجابة وزارة الداخلية ودورها في تعزيز الأمن وملاحقة مرتكبي الجرائم
الشيباني يستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق
كيف يمكن أن يسهم المواطن في تعزيز الأمن؟
معرض “دمشق تجمعنا” يقدّم رؤى تشكيلية تربط فناني الداخل بالاغتراب
شركات محلية في معرض “عالم الجمال” تبحث فرص التعاون والاستثمار
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