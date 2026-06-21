افتتاح مركز وصوامع حبوب قلعة المضيق بعد إعادة تأهيلها

حماة-سانا‏

افتتحت المؤسسة السورية للحبوب اليوم السبت، مركز وصوامع قلعة المضيق في محافظة ‏حماة بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيلها، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية مراكز ‏الاستلام وتأمين أفضل الخدمات للمزارعين خلال موسم تسويق الحبوب.‏

وقال نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، ماهر خليل الحسن ‏بتصريح لمراسل سانا خلال ‏افتتاح الصوامع: إنه جرى وضع الصوامع بالخدمة ‏والاستثمار الجزئي بعد انتهاء أعمال صيانة وترميم استغرقت نحو 10 أشهر بخبرات ‏وكوادر وطنية ‏بعد ‏تعرضها خلال السنوات السابقة لأضرار نتيجة قصف وممارسات ‏النظام البائد.‏

وأشار إلى أن هناك مساعياً وجهوداً لزيادة قدرتها على استقبال واستيعاب 1800طن من ‏القمح بدلاً من 1500 يومياً لتلبية احتياجات الفلاحين والمنتجين وتسويق محصولهم، ‏ولا سيما أن هذا الموسم تميز بزيادة إنتاج القمح مقارنة مع مواسم الأعوام الماضية.

وتوقع معاون وزير الاقتصاد أن تزداد طاقة استيعاب صوامع كفربهم، كذلك خلال ‏الأسبوعين المقبلين إلى 2500 طن من القمح يومياً مع زيادة ساعات عمل العاملين في ‏الصوامع من 12 إلى 15 ساعة في اليوم.

وتعد صوامع قلعة المضيق واحدة من أكبر صوامع الحبوب في محافظة حماة،‏ وخرجت من الخدمة منذ ‏العام 2015 جراء استهدافها بالقذائف والصواريخ من قبل ‏النظام البائد، إضافة لأعمال التخريب والنهب التي طالتها.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة، وبمتابعة من مديرية التجارة ‏الداخلية وحماية ‏المستهلك في حماة، نفذت أعمال صيانة وتجهيز لمعظم ‏صوامع الحبوب في المحافظة ‌‏استعداداً لموسم تسويق الاقماح الذي بدأ مطلع شهر حزيران الجاري.‏