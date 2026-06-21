افتتاح مركز وصوامع حبوب قلعة المضيق بعد إعادة تأهيلها

حماة-سانا
افتتحت المؤسسة السورية للحبوب اليوم السبت، مركز وصوامع قلعة المضيق في محافظة حماة بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيلها، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية مراكز الاستلام وتأمين أفضل الخدمات للمزارعين خلال موسم تسويق الحبوب.
وقال نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، ماهر خليل الحسن بتصريح لمراسل سانا خلال افتتاح الصوامع: إنه جرى وضع الصوامع بالخدمة والاستثمار الجزئي بعد انتهاء أعمال صيانة وترميم استغرقت نحو 10 أشهر بخبرات وكوادر وطنية بعد تعرضها خلال السنوات السابقة لأضرار نتيجة قصف وممارسات النظام البائد.
وأشار إلى أن هناك مساعياً وجهوداً لزيادة قدرتها على استقبال واستيعاب 1800طن من القمح بدلاً من 1500 يومياً لتلبية احتياجات الفلاحين والمنتجين وتسويق محصولهم، ولا سيما أن هذا الموسم تميز بزيادة إنتاج القمح مقارنة مع مواسم الأعوام الماضية.
وتوقع معاون وزير الاقتصاد أن تزداد طاقة استيعاب صوامع كفربهم، كذلك خلال الأسبوعين المقبلين إلى 2500 طن من القمح يومياً مع زيادة ساعات عمل العاملين في الصوامع من 12 إلى 15 ساعة في اليوم.
وتعد صوامع قلعة المضيق واحدة من أكبر صوامع الحبوب في محافظة حماة، وخرجت من الخدمة منذ العام 2015 جراء استهدافها بالقذائف والصواريخ من قبل النظام البائد، إضافة لأعمال التخريب والنهب التي طالتها.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة، وبمتابعة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، نفذت أعمال صيانة وتجهيز لمعظم صوامع الحبوب في المحافظة استعداداً لموسم تسويق الاقماح الذي بدأ مطلع شهر حزيران الجاري.