“سؤال وجواب” برنامج في مساجد القنيطرة لرفع الوعي بأحكام الصيام خلال شهر رمضان

عشائر الصنمين في ريف درعا تتجاوز الخلافات وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والاستقرار
أقسام جديدة في الثانوية الصناعية الثانية بحماة تلبي احتياجات سوق العمل
إنجاز 90 بالمئة من أعمال تجهيز المركز التبادلي الجديد أول شارع الثلاثين قرب دوار البطيخة بدمشق
انطلاق مؤتمر الشباب نهضة وبناء في حلب بحضور محافظ حلب السيد عزام الغريب ومدير الشؤون السياسية الأستاذ سعد نعسان
عمار السبسبي.. من احتراف الكاراتيه إلى ميدان الثورة ثم العودة للرياضة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى