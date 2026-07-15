رفع استطاعة التوليد 25 ميغاواط بعد أعمال صيانة في محطة سد كديران بالرقة

الرقة-سانا

تتواصل أعمال الصيانة الدورية في مجموعة التوليد الثالثة بمحطة سد كديران المائية في محافظة الرقة، بما يرفع استطاعة التوليد بنحو 25 ميغاواط، وذلك في إطار الحفاظ على جاهزية المحطة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

وأوضح مدير سد كديران في محافظة الرقة موسى الوادي لمراسل سانا، اليوم الأربعاء، أن أعمال الصيانة التي تُنفذ بشكل دوري كل عام إلى عام ونصف العام، تشمل المولد والمحول وأجهزة القياس والتحليل والمراقبة، إضافة إلى إجراء اختبارات للزيوت، مبيناً أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال بنهاية اليوم، وإعادة المجموعة إلى الخدمة وربطها بالشبكة الكهربائية، بما يرفع استطاعة التوليد بنحو 25 ميغاواط.

وأشار الوادي، إلى أن محطة سد كديران المائية تُعد سداً لتنظيم مجرى نهر الفرات والتحكم بتدفقات المياه الواردة من سد الفرات خلال فترات الذروة، وتمريرها بانسيابية نحو المحطات والأراضي الواقعة على مجرى النهر وصولاً إلى الحدود العراقية، لافتاً إلى أن البحيرة الواقعة خلف سد كديران تبلغ سعتها التخزينية نحو 90 مليون متر مكعب.

وبين أن المحطة تعمل حالياً بمجموعتي توليد باستطاعة 25 ميغاواط لكل منهما، فيما تخضع المجموعة الثالثة لأعمال الصيانة الدورية، لافتاً إلى أن معدل التمرير الحالي من محطة سد الفرات يتراوح بين 450 و500 متر مكعب في الثانية، بما يضمن تنظيم تدفقات المياه وفق الاحتياجات التشغيلية.

وتنفذ المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بشكل دوري، أعمال صيانة وتأهيل في محطات التوليد المائية، بهدف الحفاظ على جاهزيتها ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في استقرار المنظومة الكهربائية واستمرار إدارة الموارد المائية على نهر الفرات بكفاءة.