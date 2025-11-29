الرئيس أحمد الشرع خلال كلمة له في ذكرى تحرير مدينة حلب: حلب منارة للاقتصاد ومنارة للعمران
مجلس الصلح في ناحية سنجار بريف إدلب حماية النسيج المجتمعي عبر التسويات
العرض الرسمي لعربات وزارة الداخلية بالهوية البصرية الجديدة الذي انطلق من أوتستراد المزة
استمرار أعمال إعادة تأهيل ملعب خالد بن الوليد تمهيداً لعودته لاستضافة الدوري الممتاز
حملة “بنش كُرمى لعيونك” في ريف إدلب تختتم فعالياتها بجمع أربعة ملايين دولار
شهادات لأهالي بيت جن في ريف دمشق حول الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف البلدة
إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة مار ميخائيل في اللاذقية بحضور رسمي وشعبي
أهلي حلب يتوج بلقب بطولة “حلب ست الكل” بعد فوزه على حمص الفداء بثلاثة أهداف دون مقابل
