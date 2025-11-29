الرئيس أحمد الشرع خلال كلمة له في ذكرى تحرير مدينة حلب: حلب منارة للاقتصاد ومنارة للعمران

الرئيس أحمد الشرع يصل إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين”
حملة لإزالة المخالفات والبسطات المنتشرة في شوارع مدينة حلب
لقاء وزير الاقتصاد الدكتور محمد نضال الشعار مع عدد من رجال الأعمال السوريين في إسطنبول
الأكاديمية السورية للإعلام تنظم ورشة لرفع سوية الإعلام وتطويره
وزير الأوقاف يفتتح معرض السيرة النبوية في اللاذقية.. بحضور المحافظ محمد عثمان
